Andrea Gardini: 'Galatasaray'ın büyüklüğü beni çok etkiledi'

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Andrea Gardini, sarı-kırmızılı ekibin çok iyi bir kadroya sahip olduğunu ve sportif açıdan başarıya ulaşacaklarına inandığını söyledi.

GSPlus'ın "Yakından tanıyalım" serisinin konuğu olan İtalyan çalıştırıcı, birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı ekipte başantrenörlük görevine getirildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Gardini, "Türkiye'de ve bu ligde olmak, benim için yeni bir deneyim. Kesinlikle heyecan verici anlar bekliyorum. Şu an birçok önemli oyuncumuzun eksikliği nedeniyle biraz sıkıntı yaşasak da takım oldukça iyi. Gelecekte daha fazla oyuncunun takıma katılacağını umuyorum. Hem sportif hem de yaşam açısından çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile anlaşma sürecini de anlatan 60 yaşındaki başantrenör, "Yunanistan'dan döneli henüz birkaç gün olmuştu ve evdeydim. Menajerimden bir telefon aldım. Ligde daha iyi bir konuma gelmek ve gelecek için bazı değişiklikler yapmayı düşünen bir takımı yönetmekle ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sordu. Bu durumu hızlıca değerlendirdim. Galatasaray gibi kaliteli oyuncular barındıran büyük bir kulübün benim için ilginç bir meydan okuma olabileceğini düşündüm. Sanırım 24 veya 48 saat içinde hızlıca kararımı verdim. Her şeyi netleştirdik ve birkaç gün içinde hemen İstanbul'a geldim." diye konuştu.

- "Bu şehirde ve ülkede keşfedilecek çok büyük bir tarih var"

Andrea Gardini, İstanbul'un ve Türkiye'nin çok büyük bir tarihe sahip olduğunu vurguladı.

Tarihe merakının bulunduğunu aktaran Gardini, "Tarihle her zaman ilgilendim. Bu şehirde ve ülkede keşfedilecek çok büyük bir tarih var. Geçmişin yaşam tarzı hakkında bilgi edinmek için görülecek çok yer var. Bu yüzden her iki açıdan da heyecanlıyım. Anadolu'yu ve Türkiye'nin dört bir yanını gezmeyi planlıyorum çünkü görülecek ve bu insanları, ülkeyi anlamamı sağlayacak çok şey var. Tamamen açık fikirliyim. Burada kaldığım süre boyunca her şeyi görecek kadar vaktim olmayabilir belki ama elimden gelenin en iyisini yapacağım." şeklinde görüş belirtti.

- "Galatasaray'ın bu kadar büyüklüğünü bilmiyordum"

Andrea Gardini, göreve geldikten sonra aldıkları galibiyetin ardından sarı-kırmızılı taraftarların kendisini tribüne çağırması karşısında harika duygular hissettiğini dile getirdi.

Galatasaray'ın İstanbul dışında da çok fazla taraftara sahip olduğunu ifade eden İtalyan başantrenör, "Buna şaşırdım. Galatasaray'ı biliyordum fakat kulübün bu kadar büyüklüğünü bilmiyordum. Şimdi Türkiye'nin en eski kulüplerinden biri olduğunu anlamaya başladım. Çok eğlenceliydi ve çok mutlu oldum çünkü beni hemen kabul ettiler. Onlar ailemizin bir parçası. Hem kazandığımızda hem de zor zamanlarda bizi desteklemeliler. Sezon uzun ve sakatlıklarla boğuşurken işimiz kolay değil. Hepimiz bir araya geldiğimizde, benim için gerçekten önemli olan şeyler hakkında hayal kurmaya başlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Efeler Ligi için büyük bir gelecek görüyorum"

Türk voleybolunu yakından takip ettiğini belirten Gardini, Efeler Ligi için övgü dolu ifadeler kullanarak, "Harika ve her sezon gelişen bir lig olduğunu görüyorum. Bu sezon özellikle sadece 3-4 iyi takım yok, birçok takım kendini geliştirmiş durumda. Çok fazla yatırım var ve dünyanın her yerinden güçlü oyuncular buraya geliyor. Efeler Ligi için büyük bir gelecek görüyorum." diye konuştu.