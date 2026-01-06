Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaştı. Fenerbahçe, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve ve 67. dakikada Jhon Duran attı.
Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Anthony Musaba, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe'nin iki golünde de asisti yapan isim oldu.
Samsunspor, Antoine Makoumbou'nun 77. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Süper Kupa'da finale yükseldi.
Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip arasındaki derbi, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.
Genç teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı oynadıkları derbide ilk 11'de oynattığı kaleci Tarık Çetin, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı Samsunspor karşısında yedek soyundurdu.
İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kaleci Ederson, yeni transfer Anthony Musaba ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.
Samsunspor karşısında kalede Ederson'u oynatan 40 yaşındaki teknik direktör, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta sahayı İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz'a emanet eden Tedesco, hücum hattını ise Anthony Musaba, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşturdu. İtalyan çalıştırıcı, gol yollarında ise Jhon Duran'a forma verdi.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın ve Haydar Karataş ise yedek soyundu.
MUSABA, İLK 11'DE YER ALDI
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Anthony Musaba, Samsunspor karşısında sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.
Samsunspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Musaba, serbest kalma maddesini kullanarak sarı-lacivertli ekibe transfer olmuştu.
25 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımına karşı ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.
FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamadı.
Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo kadroda yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.
Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Eğribayat teknik heyet kararıyla Adana'ya getirilmedi.
YEDEKTE 8 FUTBOLCU
Fenerbahçe, eksik oyuncuların yokluğunda Samsunspor karşısına 8 yedek isimle çıktı.
Sarı-lacivertlilerde kaleciler Tarık Çetin ve Engin Can Biterge'nin yanı sıra genç oyuncular Kamil Efe Üregen ve Haydar Karataş da teknik heyetten forma bekledi.
Fenerbahçe'de A takım kadrosundan kaleciler dışında Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı.
FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ DOLDU
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Adana'da yalnız bırakmadı.
Sarı-lacivertliler, 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, kendileri için ayrılan bölümün tamamını doldururken maç öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek verdi.
SAMSUNSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK
Samsunspor, son resmi maçına göre kadrosunda 6 değişiklik yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekip, kupada Eyüpspor'a karşı oynadıkları maçta ilk 11'de forma giyen Posiadala, Joe Mendes, Van Drongelen, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Tahsin Bülbül'den Fenerbahçe karşısında yararlanamadı.
FENERBAHÇE GOLLE BAŞLADI
Fenerbahçe, Samsunspor karşısında mücadeleye adeta golle başladı. 4. dakikada Mert Müldür'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Anthony Musaba, Okan Kocuk kalesini terk etmesine rağmen pasını geriye doğru çıkardı. Kerem Aktürkoğlu, bu pozisyonda topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, yeni takımındaki ilk maçında dördüncü dakikada asist yaptı.
FENERBAHÇE YİNE ETKİLİ OLDU!
Fenerbahçe, karşılaşmanın 10. dakikasında bir kez daha etkili oldu. Bu dakikada rakip ceza sahası çizgisinden şutunu çeken Jhon Duran'ın bu vuruşu az farkla dışarıya gitti.
SAMSUNSPOR TEHLİKESİ
Karşılaşmanın 24. dakikasında bu kez Samsunspor etkili oldu. Kullanılan korner ceza sahası dışındaki Tomasson'a geldi. Tomasson'un bekletmeden vuruşunda kaleci Ederson topu dışarıya gönderdi.
FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE DİREKLER
Fenerbahçe, Samsunspor karşılaşmasında üst üste direklere takıldı.
Karşılaşmanın 34. dakikasında Jhon Duran'ın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Okan'ın da müdahalesiyle üst direkten geri döndü.
40. dakikada ise Asensio'nun ceza sahası dışından vuruşu direkten geri döndü.
FENERBAHÇE DEVREDE ÖNDE
Fenerbahçe, Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
FENERBAHÇE'DEN İKİNCİ GOL
Fenerbahçe, Samsunspor karşısında 67. dakikada ikinci golü buldu. Musaba'nın kale ağzına çevirdiği topta Jhon Duran topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe, bu golle Samsunspor karşısında durumu 2-0'a getirdi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, maçtaki asistini yaptı.
SAMSUNSPOR 10 KİŞİ
Samsunspor forması giyen Antoine Makoumbou, 77. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü. Karadeniz ekibi, karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi oynadı.
FENERBAHÇE'NİN GOLÜ İPTAL OLDU
Fenerbahçe, 81. dakikada Yiğit Efe Demir ile üçüncü golü buldu. VAR incelemesinin ardından bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
FENERBAHÇE KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe, bu sonuçla Süper Kupa'da finale yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan ceza sahasına hareketlenen ve Asensio'nun ara pasıyla topla buluşan Musaba'nın yerden ortasında Duran'ın ıskaladığı meşin yuvarlağı penaltı noktasının üzerinde Kerem Aktürkoğlu, filelere gönderdi: 1-0
24. dakikada Tomasson'un ceza sahası dışından gelişine yaptığı vole vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
25. dakikada orta sahada aldığı topla hareketlenen ve 2 rakibinden sıyrılan Musaba'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
35. dakikada Asensio'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Duran'ın kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, Okan'ın çeldiği top üst direkten oyun alanına döndü.
40. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Bartuğ'un pasında ceza sahası dışında topu kontrol eden Asensio'nun uzak direğe kavisli şutunda, meşin yuvarlak üst ve yan direğin birleştiği noktadan oyun alanına döndü.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
67. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Musaba, sağdan ceza sahası içinde kontrol ettiği topu altıpas içinde müsait durumda bulunan Duran'a aktardı. Duran, meşin yuvarlağı müsait durumda tek dokunuşla filelerle buluşturdu: 2-0
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde (Dk. 88 Çağlar Söyüncü), Levent Mercan, Bartuğ Elmaz (Dk. 61 Yiğit Efe Demir), İsmail Yüksek, Musaba (Dk. 69 Oğuz Aydın), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Syzmanski), Duran
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 72 Mendes), Satka (Dk. 83 Diabate), Borevkovic (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Tomasson (Dk. 46 Soner Gönül), Makoumbou, Holse, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Ceesay (Dk. 46 Jarju), Mouandilmadji
Goller: Dk. 4 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 67 Duran (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 78 Makoumbou (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Borevkovic (Samsunspor), Dk. 90+3 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
