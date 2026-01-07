06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
2-0
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
1-045'
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
1-3
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
0-2
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
0-160'
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
1-0UZS
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
3-0
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
1-0DA

Fenerbahçe, Olympiakos'u devirdi!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sahasında Olympiakos'u 88-80 mağlup etti.

calendar 06 Ocak 2026 22:36 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 00:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Olympiakos'u devirdi!
EuroLeague'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 88-80 yendi.

Maçın başında öne geçen Olympiakos'un sayılarına Horton Tucker'la cevap vererek oyunda 10-5 üstünlük yakalayan sarı-lacivertliler, savunmada yaptığı hatalarla üstünlüğünü kısa sürede kaybetti. Donta Hall'un peş peşe basketleriyle oyundan kopmayan Yunan ekibi, Vezenkov'un ürettiği sayılarla son saniyelerde skoru lehine çevirerek ilk çeyreği 22-18 önde bitirdi.

Pota altından ve dış atışlardan rahat sayılar bulan Olympiakos 33. dakikada farkı 7 sayıya yükseltti (29-22). Rakibinin sayılarına karşılık vermekte güçlük çeken sarı-lacivertliler, Horton Tucker'ın çabasıyla farkın açılmasına izin vermedi. Olympiakos'un üst üste iki hatasını değerlendirerek farkı düşürmeyi başaran Fenerbahçe Beko, Horton Tucker'ın turnikesiyle arayı tek sayıya (36-37) kadar kapatsa da bitime 8 saniye kala kazandığı faul atışlarını sayıya çeviren Yunan ekibi soyunma odasına 40-36 üstünlükle gitti.


Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda daha rahat sayı bulmayı başaran Fenerbahçe Beko, Horton Tucker'la skoru eşitledi (43-43). Fenerbahçe Beko bir ara 5 sayı farkla geriye düşse de rakibinin hücumdan eli boş döndüğü anları değerlendirmeyi başardı ve Tarık Biberovic'in üç sayılık basketiyle 50-48 öne geçti. Hücumda toparlanan Yunan ekibi kısa sürede skoru tekrar lehine çevirirken sarı-lacivertlilerin basketlerine karşılık vermekte güçlük yaşamadı. Son dakika içinde önce Melli'nin üç sayısıyla farkı tek sayıya düşüren ev sahibi ekip, Boston'un 6 saniye kala kaydettiği üç sayılık basketle durumu 62-62 yaparak final bölümüne girdi.

İki takımın da son derece dikkatli başladığı bölümde Baldwin'in üçlüğüyle skoru 67-66 yapan sarı-lacivertli ekip, peşinden de Boston'la farkı 4'e yükseltti (70-66). Yaptığı etkili savunmayla rakibini dış atışlara yönlendiren Fenerbahçe Beko, Baldwin ve Melli'nin üçlükleriyle oyuna ağırlığını koyarak karşılaşmayı 88-80 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Cortes (İspanya), Sergio Silva (Portekiz)

Fenerbahçe Beko: Melli 11, Horton Tucker 17, Devon Hall 10, Tarık Biberovic 8, Birch 2, Baldwin 17, Boston 14, Silva 4, Colson 5, Jantunen

Olympiakos: Walkup 2, Vezenkov 24, Papanikolaou, Dorsey 15, Donta Hall 16, Morris 2, Peters 4, Antetokounmpo 2, Fournier 15 Larentzakis

1. Periyot: 18-22

Devre: 30-46

3. Periyot: 62-62

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
