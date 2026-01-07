Fenerbahçe, Olympiakos'u devirdi!

EuroLeague'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 88-80 yendi.Maçın başında öne geçen Olympiakos'un sayılarına Horton Tucker'la cevap vererek oyunda 10-5 üstünlük yakalayan sarı-lacivertliler, savunmada yaptığı hatalarla üstünlüğünü kısa sürede kaybetti. Donta Hall'un peş peşe basketleriyle oyundan kopmayan Yunan ekibi, Vezenkov'un ürettiği sayılarla son saniyelerde skoru lehine çevirerek ilk çeyreği 22-18 önde bitirdi.Pota altından ve dış atışlardan rahat sayılar bulan Olympiakos 33. dakikada farkı 7 sayıya yükseltti (29-22). Rakibinin sayılarına karşılık vermekte güçlük çeken sarı-lacivertliler, Horton Tucker'ın çabasıyla farkın açılmasına izin vermedi. Olympiakos'un üst üste iki hatasını değerlendirerek farkı düşürmeyi başaran Fenerbahçe Beko, Horton Tucker'ın turnikesiyle arayı tek sayıya (36-37) kadar kapatsa da bitime 8 saniye kala kazandığı faul atışlarını sayıya çeviren Yunan ekibi soyunma odasına 40-36 üstünlükle gitti.Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda daha rahat sayı bulmayı başaran Fenerbahçe Beko, Horton Tucker'la skoru eşitledi (43-43). Fenerbahçe Beko bir ara 5 sayı farkla geriye düşse de rakibinin hücumdan eli boş döndüğü anları değerlendirmeyi başardı ve Tarık Biberovic'in üç sayılık basketiyle 50-48 öne geçti. Hücumda toparlanan Yunan ekibi kısa sürede skoru tekrar lehine çevirirken sarı-lacivertlilerin basketlerine karşılık vermekte güçlük yaşamadı. Son dakika içinde önce Melli'nin üç sayısıyla farkı tek sayıya düşüren ev sahibi ekip, Boston'un 6 saniye kala kaydettiği üç sayılık basketle durumu 62-62 yaparak final bölümüne girdi.İki takımın da son derece dikkatli başladığı bölümde Baldwin'in üçlüğüyle skoru 67-66 yapan sarı-lacivertli ekip, peşinden de Boston'la farkı 4'e yükseltti (70-66). Yaptığı etkili savunmayla rakibini dış atışlara yönlendiren Fenerbahçe Beko, Baldwin ve Melli'nin üçlükleriyle oyuna ağırlığını koyarak karşılaşmayı 88-80 kazandı.Ülker Spor ve EtkinlikSreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Cortes (İspanya), Sergio Silva (Portekiz): Melli 11, Horton Tucker 17, Devon Hall 10, Tarık Biberovic 8, Birch 2, Baldwin 17, Boston 14, Silva 4, Colson 5, JantunenWalkup 2, Vezenkov 24, Papanikolaou, Dorsey 15, Donta Hall 16, Morris 2, Peters 4, Antetokounmpo 2, Fournier 15 Larentzakis18-2230-4662-62