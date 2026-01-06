Kasımpaşa, Fenerbahçe'den bir isme daha talip!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun iddialarının ardından bu kez savunma hattı için yeni bir ismi gündemine aldı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, lacivert-beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek adına Fenerbahçe forması giyen Rodrigo Becao için temas kurdu. Kasımpaşa yönetiminin, Brezilyalı stoperin transfer şartları hakkında Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı aktarıldı.
ÖNCELİĞİ YURT DIŞI
Becao'nun önceliğinin yurt dışı olduğu belirtilirken, sürecin tamamen kapanmadığı ifade ediliyor. Deneyimli savunmacının geleceğine ilişkin son kararın, kendisine ulaşan tüm tekliflerin değerlendirilmesinin ardından verileceği kaydedildi.
