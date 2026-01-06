06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
0-0DA
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den bir isme daha talip!

Kasımpaşa, savunma hattı için Fenerbahçe forması giyen Rodrigo Becao için temaslara başladı.

calendar 06 Ocak 2026 17:37 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 19:00
Fotoğraf: AA
Kasımpaşa, Fenerbahçe'den bir isme daha talip!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun iddialarının ardından bu kez savunma hattı için yeni bir ismi gündemine aldı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, lacivert-beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek adına Fenerbahçe forması giyen Rodrigo Becao için temas kurdu. Kasımpaşa yönetiminin, Brezilyalı stoperin transfer şartları hakkında Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

ÖNCELİĞİ YURT DIŞI

Becao'nun önceliğinin yurt dışı olduğu belirtilirken, sürecin tamamen kapanmadığı ifade ediliyor. Deneyimli savunmacının geleceğine ilişkin son kararın, kendisine ulaşan tüm tekliflerin değerlendirilmesinin ardından verileceği kaydedildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
