06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
2-0
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
1-2
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
1-3
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
0-2
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
0-3
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
1-0UZS
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
3-0
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
1-2

Jasikevicius'tan Nando de Colo yanıtı; "Kahin değiliz"

Fenerbahçe'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, Olympiakos maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 07 Ocak 2026 00:10 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 01:22
Haber: AA
Jasikevicius'tan Nando de Colo yanıtı; 'Kahin değiliz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroLeague'in 20. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 yenen Fenerbahçe'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, ikinci yarıda buldukları üçlüklerin galibiyeti getirdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-lacivertli teknik adam, "Takımı ve taraftarı tebrik ediyorum. Maça yavaş başladık. Beklediğimiz bir başlangıçtı. Genel olarak takım olarak yavaş adımlar attık. Farkın açılmamasıyla maçın içinde kaldık. Bizim için iyiydi. İkinci yarıda sabır gösterdik, topu daha iyi paylaştık. 10 üçlük isabeti gelince işler değişiyor. Temel olarak farka sebep olan durum buydu." şeklinde konuştu.

Tecrübeli antrenör son haftalarda ikinci yarılarda daha etkili oynamalarıyla ilgili bir soruya, "Bunun herhangi bir sırrı yok. Daha az oyuncuyla oynuyorum. Oyuncularıma daha fazla yükleniyorum, farkı oluşturan nokta olarak bunu söyleyebilirim." şeklinde cevap verdi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ"


Jasikevicius, bir basın mensubunun sarı-lacivertli kulübün 4 farklı branşının bugün maça çıkmasıyla ilgili sorusunu, "Fenerbahçe bu kadar fazla farklı branşta mücadele eden dünyadaki en büyük spor kulüplerinden biri. Bunu kendimce kutlamak isterdim ama yarın Dubai'ye gideceğiz. Çok çılgın bir takvimden geçiyoruz." diye cevapladı.

Sarı-lacivertli antrenör, Boston ile ilgili olarak da "Sakatlıktan geldi. Onunla ilgili sabırlı olmamız gerektiğini biliyorduk. Sakatlık durumu beklentimizin dışındaydı. O her şeyi yapmaya çalışan harika biri. Bizi dinliyor ve sahada her şeyi yapmaya çalışıyor. Çalışmaya devam etti, en çok çalışan oyunculardan biriydi. Onun bu gelişimini ve performansını görmekten mutluluk duyuyorum." şeklinde konuştu.

NANDO DE COLO AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Beko'ya yeniden katılacağı açıklanan Nando de Colo ile ilgili olarak Jasikevicius, "Nasıl bir katkısı olacağını bilemeyiz, kahin değiliz. Nando gibi oyuncuları herkes takımında görmek ister. Sisteme, takıma nasıl uyum sağlayacağını göreceğiz. Onun yaşında ve tecrübesinde birinin adapte olmasını beklersiniz ama günün sonunda çok sabırlı olacağız. Onu aramıza kattığımız için mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.