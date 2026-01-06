06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
0-0DA
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Joao Felix'ten Ronaldo övgüsü!

Al Nassr forması giyen Joao Felix, Suudi Arabistan ekibi ve Portekiz'den takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

calendar 06 Ocak 2026 17:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Joao Felix'ten Ronaldo övgüsü!
Al Nassr forması giyen Joao Felix, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Portekizli futbolcu, Ronaldo'nun kendileri için bir rol model olduğunu söyledi.

Joao Felix, "Onun 40 yaşında yaptıklarını görmek bize daha fazla motivasyon veriyor. Daha önce de söylediğim gibi, o bizim için bir rol model. Her zaman onun yaptığı olumlu şeyleri, taklit etmeyi, yapmayı denemeliyiz." dedi.

Al Nassr ve Portekiz Milli Takımı'nda Ronaldo ile birlikte forma giyen 26 yaşındaki Joao Felix, bu sezon Al Nassr'da 22 maçta 19 gol attı ve 7 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
