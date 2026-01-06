Beşiktaş'tan Gabriel Paulista'ya ayrılık izni!

Beşiktaş, takımdan ayrılmak isteyen Gabriel Paulista'ya izin verdi. Brezilyalı stoper, transfer görüşmeleri için Antalya kampından ayrıldı.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Beşiktaş, 35 yaşındaki futbolcusu için bir veda paylaşımında bulundu. Paulista, bu paylaşımda ayrılık kararının gerekçesini söyledi. Gabriel Paulista, ailevi gerekçeler nedeniyle ayrılık kararını aldığını söyledi.
Gabriel Paulista, "Beşiktaş oynama şansı verildiği için teşekkür ederim. Bu taraftarla birlikte oynamak, gördüğüm ilgi... Bir de kupa kazanmak harikaydı. Çocuklarıma anlatacağım güzel şeylerim var. Unutmayacağım asla. Oldukça zor bir karar. Bir süre önce annemde bir hastalık olduğunu öğrendik O zamandan beri tedavi arayışı içerisindeyiz. Ama hiç tedavisi olmayan bir hastalık. Kısa bir süre önce hastaneye kaldırıldı. Ben de Brezilya'ya gittim. Vücudunun bir tarafı felç, annem zaten yaşlı... Mental olarak iyi durumda değilim. Ailemden, babamdan da uzak olmak çok zor. Annemin bu durumda olması babam için de çok zor. Annem çok acı çekiyor. Her şeyi düşündüm ve teknik direktörümüz ile konuşmaya karar verdim. Beni anladığı için teşekkür ederim. Kulübe, başkana, yöneticilere, arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beni anladıkları için teşekkür ederim." dedi.
"PARA MESELESİ DEĞİL"
Brezilyalı stoper, "Bu mesele para meselesi değil. İnsan önce mental olarak iyi olmalı. Hayatta neler olacağını bilemiyoruz. On iki yıldır ülkemden uzaktayım. Bu kolay bir karar değil. Her şey yoluna girecek ve ben iyi olacağım. Uzaktan da olsa tüm kalbime Beşiktaş'ı destekleyeceğim. Beşiktaş her şeyin en iyisini hak ediyor. Şampiyonluklar kazanmayı hak ediyor." sözlerini sarf etti.
Paulista, "Bazı maçlarda zorluklar yaşadık. Hoca şu anda ne istediğini takıma anlattı ve takımda onu anladı. Sistemini oturtmaya başladı. Takımda onun ne istediğini anlamaya başladı. Büyük bir liderlik gösteren teknik direktör. Kendisi çok büyük bir futbolcuydu. Teknik direktör olarak da kupalar kazandı. Tüm futbolcuların saygısını hak ediyor ve benim ona saygım sonsuz. Bana yeniden oynama ve kendimi gösterme şansı verdiği için de teşekkür ederim. Teknik ekibin hepsine teşekkür ederim. Bana çok büyük sevgi verdiler. Beşiktaş'ın renklerini savunduğumu göstermek için her zaman elimden geleni yaptım. Beşiktaş taraftarı da hep yanımdaydı, teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.
SERGEN YALÇIN'IN MESAJI
Gabriel Paulista'ya veda eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise, "Böyle büyük bir oyuncu ile çalıştığımız için çok mutluyuz. Beşiktaş'ın kapıları ona her zaman açık. Teşekkür ederiz." diye konuştu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista'nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir.
Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır."
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş, Paulista'yı 2024 yazında kadrosuna katmıştı. Beşiktaş forması altında 45 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
