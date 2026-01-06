06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
0-0DA
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Tedesco: "Eksiklere rağmen iyi kadromuz var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 06 Ocak 2026 19:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.
 
Maçtan hemen önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco konuştu.
 
İşte Tedesco'nun açıklamaları:
 
- Fenerbahçe'nin eksikleri var ama ideal ve güçlü bir 11 göreceğiz gibi duruyor sahada. İlk 11'i oluştururken zorlandı mı?
 
Domenico Tedesco: "Çünkü iyi bir kadromuz var, iyi oyuncularımız var. Bu maç için uygun olan oyuncular iyi antrenman yaptılar. Tam kadro olsa tabii ki daha kolay olurdu. Eksiklerimiz var ama buna rağmen iyi bir kadromuz var."
 
MUSABA AÇIKLAMASI
 
Domenico Tedesco: "Bu tarz bir profili (Adam eksilten kanat oyuncusu) tesadüfen size söyledim. Bu oyuncuyu alacağımızı bilmiyordum. Komik bir durum diyebilirim. Böyle bir oyuncu ihtiyacını söylemiştim. Her iki kanatta da oynayabiliyor. Bizim için çok iyi bir opsiyon böyle bir oyuncu. Taze bir kafayla geldi. Bize katkı vermesini, elinden gelenin en iyisini yapmasını ve keyif almasını bekliyorum."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
