Tedesco: 'Eksiklere rağmen iyi kadromuz var'

Maçtan hemen önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco konuştu.

İşte Tedesco'nun açıklamaları:

- Fenerbahçe'nin eksikleri var ama ideal ve güçlü bir 11 göreceğiz gibi duruyor sahada. İlk 11'i oluştururken zorlandı mı?

Domenico Tedesco: "Çünkü iyi bir kadromuz var, iyi oyuncularımız var. Bu maç için uygun olan oyuncular iyi antrenman yaptılar. Tam kadro olsa tabii ki daha kolay olurdu. Eksiklerimiz var ama buna rağmen iyi bir kadromuz var."