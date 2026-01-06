Tedesco: 'Eksiklere rağmen iyi kadromuz var'

Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.
Maçtan hemen önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco konuştu.
İşte Tedesco'nun açıklamaları:
- Fenerbahçe'nin eksikleri var ama ideal ve güçlü bir 11 göreceğiz gibi duruyor sahada. İlk 11'i oluştururken zorlandı mı?
Domenico Tedesco: "Çünkü iyi bir kadromuz var, iyi oyuncularımız var. Bu maç için uygun olan oyuncular iyi antrenman yaptılar. Tam kadro olsa tabii ki daha kolay olurdu. Eksiklerimiz var ama buna rağmen iyi bir kadromuz var."
MUSABA AÇIKLAMASI
Domenico Tedesco: "Bu tarz bir profili (Adam eksilten kanat oyuncusu) tesadüfen size söyledim. Bu oyuncuyu alacağımızı bilmiyordum. Komik bir durum diyebilirim. Böyle bir oyuncu ihtiyacını söylemiştim. Her iki kanatta da oynayabiliyor. Bizim için çok iyi bir opsiyon böyle bir oyuncu. Taze bir kafayla geldi. Bize katkı vermesini, elinden gelenin en iyisini yapmasını ve keyif almasını bekliyorum."