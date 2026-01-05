Goran Sasic: 'Aziz Yıldırım ve Ali Koç, Obradovic'e böyle davranmazdı'

Bilindiği üzere koç Zeljko Obradovic, bundan yaklaşık bir ay önce Partizan'daki görevinden istifa etti. Obradovic gibi büyük bir figürün kariyerinde ilk kez sezon ortasında görevi bırakması, haliyle Avrupa basketbolunun en çok konuşulan gündem maddelerinden biri oldu.



EuroLeague Koçlar Birliği Direktörü Goran Sasic, Maçkolik'e özel açıklamalarda bulundu. Sasic, yaptığı açıklamalarda Zeljko Obradovic'in Partizan'dan istifasına da değindi.



Sasic, 'Sizce Obradovic, Partizan'dan neden istifa etti?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Basit bir soruyla başlayayım: Partizan'ın mevcut başkanının adını (Ostoja Mijailovic) biliyor musunuz? Çoğu kişi bilmiyor ve bu bile başlı başına çok şey anlatıyor. Şunun altını net biçimde çizmek gerekir: Zeljko Obradovic, daha önce hiçbir kulüpten istifa etmedi. Ne Fenerbahçe'den, ne Panathinaikos'tan, ne Benetton'dan, ne de Real Madrid'den. Partizan başkanı, Obradovic'in görevinden ayrıldığı ilk kulüp başkanı oldu.Obradovic kamuoyuna konuştuktan sonra kulüp başkanı, uzun bir basın toplantısı düzenledi ve bütçe artışlarını doğrudan sportif başarıyla ilişkilendirdi. Ben Florentino Perez'in, Joan Laporta'nın, Tuncay Özilhan'ın ya da Ali Koç'un bunu yaptığını hiç görmedim. Sonuçları bu şekilde kamuoyu önünde çerçevelemek, benim daha önce tanık olmadığım bir durumdu. Başkan, sportif konulara müdahale etmediğini söyledi ancak buna kesinlikle katılmıyorum. 2022-23 sezonunda Partizan'ın Playoff kadrosunu dağıtan, ulusal bir trajedinin hemen ardından EuroLeague'de Playoff maçının (Real Madrid serisi, 3. maç) oynanmasına karar veren ve kulübü daha sonra Sırbistan yerel liginden çeken kişi oydu. Bu kararların hiçbiri koç tarafından alınmadı. Ayrıca geçtiğimiz sezon bazı Partizan oyuncuları sokak kavgasına karıştı ve başkan ısrarla onların takımda kalmasını istedi.O trajedinin hemen ardından oynanan Playoff maçında ben de salondaydım. Hava atışı sırasında iki hakemin ağladığını gördüm. Ben bile gözyaşlarıyla salondan ayrıldım; normalde duygularını kolay kolay göstermeyen biriyim. Oyuncuların ne hissettiğini düşünmek bile zor. EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga bile o maçın neden oynandığını anlamadığını verdiği röportajlarda belirtti.Ayrıca Obradovic'in onayı olmadan oyuncu transferleri yapıldı. Onun seviyesindeki bir koç için bu, ciddi bir saygısızlıktır. Ali Koç ve Aziz Yıldırım gibi çok güçlü figürler bile Obradovic'e asla böyle davranmazdı. Real Madrid de hiçbir zaman bu çizgiyi aşmadı. Sadece kendi kulübü Partizan aştı.Bu saygısızlıkların ve sürekli saha dışı müdahalelerin birikimi, Obradovic'in yalnızca basketbola odaklanmasını imkansız hale getirdi. İstifasından aylar önce kendisine, bu kararı almanın ahlaki yükünden korkmaması gerektiğini söylemiştim. Bana göre belirleyici unsur, yönetimle yaşanan bu derin saygı kırılmasıydı."