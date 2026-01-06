Manchester United'a Amorim de çare olamadı

Teknik Direktör Maç G B M Galibiyet Oranı (%) Jose Mourinho



93



50



26



17



53,8



Erik ten Hag



85



44



14



27



51,8



Ole Gunnar Solskjaer



109



56



29



24



51,4



Louis van Gaal



76



39



19



18



51,3



David Moyes



34



17



6



11



50



Ralf Rangnick



24



10



7



7



41,7



Ruben Amorim



47



15



13



19



31.9





Dünyanın en büyük kulüplerinden Manchester United'da eski günlere geri dönmek için büyük umutlarla teknik direktörlüğe getirilen Ruben Amorim, görevde 14 ay kalabildi.Sir Alex Ferguson yönetiminde kupa ve zaferlerle geçen 25 yılın ardından İskoç teknik adamın emekli olmasıyla "fetret devri"ne giren Manchester ekibi, 1 milyar sterlinden fazla transfer yapmasına ve 7 farklı teknik adamla çalışmasına rağmen yine de aradığı istikrarı bulamadı.Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 5 kupa kazanarak dikkatleri üzerine çeken ve Kasım 2024'te Manchester United'ın başına getirilen 40 yaşındaki Amorim, beklentilerin uzağında kaldı.Manchester ekibinde Alex Ferguson sonrası dönemde Ruben Amorim, tüm teknik direktörler arasında ligde en düşük galibiyet oranına (yüzde 32) sahip isim oldu.Bu dönemde en yüksek galibiyet oranını yakalayan teknik adam yüzde 53,8 ile bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jose Mourinho olurken Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yüzde 51,4 ile üçüncü sırada yer aldı.Lig maçlarında Manchester United teknik direktörlerinin istatistikleri şöyle:Premier Lig'de geçen sezonu 15. sırada tamamlayan Amorim yönetimindeki Manchester United, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı."Kırmızı Şeytanlar", 18 mağlubiyet, 9 beraberlik, 11 galibiyet elde ettiği sezonda, küme düştüğü 1974'ten bu yana en kötü sıralamada ligi tamamladı.Aynı sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısını gösteren Manchester ekibi, Tottenham'a 1-0 yenildi.Kulübün hissedarı Jim Ratcliffe'in harika bir teknik direktör olduğunu kanıtlaması için 3 yıl süre verileceğini açıkladığı Amorim, bu sezona yaz aylarında 216 milyon sterlin transfer harcaması yaparak başladı.Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Matheus Cunha ve Senne Lammens gibi isimleri kadrosuna katan Manchester ekibi, ağustos ayında Lig Kupası ikinci turunda büyük bir şok daha yaşadı.4. lig takımı Grimsby Town'a konuk olan Manchester United, normal süresi 2-2 biten maçın penaltı atışlarında rakibine 12-11 yenilerek kupaya veda etti.Amorim'in ilk maçına çıktığı tarihten bu yana Premier Lig'de her zaman yer alan takımlar arasında sadece 3 kulüp Manchester United'dan daha az puan topladı.Bu dönemde Manchester ekibi 58 puan kazanırken, Tottenham Hotspur 49, West Ham 45, Wolverhampton ise 42 puanda kaldı.Amorim, Premier Lig'de bu sezon görevine son verilen 6. teknik direktör oldu.Chelsea'de Enzo Maresca, Wolverhampton'da Vitor Pareira, West Ham'da Graham Potter ile yollar ayrılırken, Nottingham Forest ise eylül ayında Nuno Espirito Santo, ekim ayında da Ange Postecoglou'nu kovdu.