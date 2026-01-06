06 Ocak
Manchester United'a Amorim de çare olamadı

Sporting Lizbon ile kazandığı başarıların ardından büyük umutlarla Manchester United'ın başına getirilen Ruben Amorim, 14 ay sonra görevinden alındı.

calendar 06 Ocak 2026 14:44
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Manchester United'a Amorim de çare olamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dünyanın en büyük kulüplerinden Manchester United'da eski günlere geri dönmek için büyük umutlarla teknik direktörlüğe getirilen Ruben Amorim, görevde 14 ay kalabildi.

Sir Alex Ferguson yönetiminde kupa ve zaferlerle geçen 25 yılın ardından İskoç teknik adamın emekli olmasıyla "fetret devri"ne giren Manchester ekibi, 1 milyar sterlinden fazla transfer yapmasına ve 7 farklı teknik adamla çalışmasına rağmen yine de aradığı istikrarı bulamadı.

Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 5 kupa kazanarak dikkatleri üzerine çeken ve Kasım 2024'te Manchester United'ın başına getirilen 40 yaşındaki Amorim, beklentilerin uzağında kaldı.


- Galibiyet oranı en düşük teknik adam

Manchester ekibinde Alex Ferguson sonrası dönemde Ruben Amorim, tüm teknik direktörler arasında ligde en düşük galibiyet oranına (yüzde 32) sahip isim oldu.

Bu dönemde en yüksek galibiyet oranını yakalayan teknik adam yüzde 53,8 ile bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jose Mourinho olurken Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yüzde 51,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Lig maçlarında Manchester United teknik direktörlerinin istatistikleri şöyle:

 

Teknik DirektörMaçGBMGalibiyet Oranı (%)
Jose Mourinho

 93

 50

 26

 17

 53,8
Erik ten Hag

 85

 44

 14

 27

 51,8
Ole Gunnar Solskjaer

 109

 56

 29

 24

 51,4
Louis van Gaal

 76

 39

 19

 18

 51,3
David Moyes

 34

 17

 6

 11

 50
Ralf Rangnick

 24

 10

 7

 7

 41,7
Ruben Amorim

 47

 15

 13

 19

 31.9
 

- Son 50 yılın en kötü lig sıralaması

Premier Lig'de geçen sezonu 15. sırada tamamlayan Amorim yönetimindeki Manchester United, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı.

"Kırmızı Şeytanlar", 18 mağlubiyet, 9 beraberlik, 11 galibiyet elde ettiği sezonda, küme düştüğü 1974'ten bu yana en kötü sıralamada ligi tamamladı.

Aynı sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısını gösteren Manchester ekibi, Tottenham'a 1-0 yenildi.

- 216 milyon sterlinlik takviye Grimsby faciasını önleyemedi

Kulübün hissedarı Jim Ratcliffe'in harika bir teknik direktör olduğunu kanıtlaması için 3 yıl süre verileceğini açıkladığı Amorim, bu sezona yaz aylarında 216 milyon sterlin transfer harcaması yaparak başladı.

Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Matheus Cunha ve Senne Lammens gibi isimleri kadrosuna katan Manchester ekibi, ağustos ayında Lig Kupası ikinci turunda büyük bir şok daha yaşadı.

4. lig takımı Grimsby Town'a konuk olan Manchester United, normal süresi 2-2 biten maçın penaltı atışlarında rakibine 12-11 yenilerek kupaya veda etti.

- Sadece 3 takım daha az puan topladı

Amorim'in ilk maçına çıktığı tarihten bu yana Premier Lig'de her zaman yer alan takımlar arasında sadece 3 kulüp Manchester United'dan daha az puan topladı.

Bu dönemde Manchester ekibi 58 puan kazanırken, Tottenham Hotspur 49, West Ham 45, Wolverhampton ise 42 puanda kaldı.

- Premier Lig'de kovulan 6. teknik adam

Amorim, Premier Lig'de bu sezon görevine son verilen 6. teknik direktör oldu.

Chelsea'de Enzo Maresca, Wolverhampton'da Vitor Pareira, West Ham'da Graham Potter ile yollar ayrılırken, Nottingham Forest ise eylül ayında Nuno Espirito Santo, ekim ayında da Ange Postecoglou'nu kovdu.

