Quinten Timber'dan transfer açıklaması: "Her şey olur"

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan merkez orta saha oyuncusu Quinten Timber, transfer açıklaması yaptı.

Haber: Sporx.com dış haberler
Quinten Timber'dan transfer açıklaması: 'Her şey olur'
Adı önce Fenerbahçe, ardından Galatasaray ile anılan Feyenoord'un merkez orta saha oyuncusu Quinten Timber, Hollanda'da transfer açıklaması yaptı.

Feyenoord ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Timber, "Benim için her şey hala açık. Bu dönemde bir transfer de olasılıklar arasında..." dedi.

Timber, 'zaman'ın önemine dikkat çerek "Görüşmeler devam ediyor, ancak uzun sürüyor. Beş ay sonra sezon bitecek ve ben de serbest kalacağım. Yani mutlak bir sona yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.


"NİYETİM UZATMAK OLSA SÖZLEŞME UZATIRDIM"

Hollandalı oyuncu, "Bazı oyuncular dışarıdan söylenenlere kulak verebilir ama ben her zaman kendime sadık kalmaya çalışırım. Eğer niyetim sözleşmeyi uzatmamak olsaydı, bunu çoktan açıkça belirtmiş olurdum. Burada harika yıllar geçirdim ve hala çok mutluyum. Ancak sözleşmeyi uzatmak için tüm tarafların aynı fikirde olması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

Ara transferde başka bir kulübe gidebileceğini de vurgulayan Timber "Bu kesinlikle bir seçenek. Futbol dünyası böyle işliyor. Yarın her şey değişebilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

SON HABERLER
  • KL
