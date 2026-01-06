CEV Kupası'nda Galatasaray Daikin'in rakibi Darta Bevo!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında 7 Ocak Çarşamba günü Belçika'nın Darta Bevo ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
REO Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, 16'lı final turunda Portekiz temsilcisi Porto'yu 3-1 ve 3-0'lık setlerle mağlup ederek 8'li final turuna yükseldi.
Rövanş mücadelesi, 14 Ocak Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
