06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
17:00
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Altınordu'da transfer önceliği stoper!

Altınordu Teknik Direktörü Ender Tıraş, ikinci yarı öncesi savunmadaki sorunlara dikkat çekerek "Defansta tecrübeli ve net takviyeler yapacağız" dedi.

calendar 06 Ocak 2026 13:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'da transfer önceliği stoper!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı öncesi düşme potasından kurtulmanın planlarını yapan Altınordu'da Teknik Direktör Ender Tıraş, savunmada yaşanan sorunlara çözüm bulacaklarını dile getirdi.

Oynanan 18 maçın tamamında gol yenmesinin bu alanda net eksikleri gösterdiğini vurgulayan teknik patron Tıraş, "Bu tablo, defansif anlamda güçlenmemiz gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. İkinci yarıda özellikle savunma bölgesine tecrübeli ve net oyuncular kazandırmak istiyoruz. Bunu yaparken kulübümüzün ekonomik dengesini bozmadan hareket etmeye çalışacağız" dedi.

Takımın potansiyeline inandığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, sahaya yansıtılacak mücadele gücünün belirleyici olacağını söyleyerek, "Antrenmanlarda gösterdiğimiz özverinin yüzde 40'ını maçlara yansıtabilirsek, her takımın canını yakarız. Buna yürekten inanıyorum. Oyuncularımız çok iyi çalışıyor. Taraftarlarımızın desteği ile bu genç oyuncu grubunun çok daha güçlü reaksiyon vereceğine inanıyorum. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Altınordu izletmek için çok sıkı çalışacağız. Gerekli takviyelerle bu kulübü hak ettiği noktaya taşımak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.