Houston Rockets forması giyen Kevin Durant, Pazartesi gecesi Phoenix Suns'a karşı oynanan ve Rockets'ın 100-97 kazandığı maçta, son anlarda attığı öne geçiren üçlükle eski takımını mağlup etmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.
Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Durant, Sports Illustrated'dan Lachard Binkley'nin de yer aldığı röportajda şu ifadeleri kullandı:
"Dramatik olmak istemiyorum ama olacağım. Bir yerden adeta kovulmuş gibi hissettiğinizde, geçen sezon yaşadığımız takım içi sorunların günah keçisi ilan edildiğinizi düşünüyorsunuz. Evet, onları yenmek ve maçı kazandıran şutu atmak iyi hissettirdi."
Eski takımına karşı sahaya çıktığında ekstra motive olduğunu kabul eden Durant,
"Özellikle seni takas eden eski takımına karşı oynarken omzunda bir yük, bir hırsla oynuyorsun,"
ifadelerini kullandı.
Durant, Suns formasıyla geçirdiği üç sezona yayılan dönemde 145 maçta 26.8 sayı, 6.3 ribaund, 4.6 asist ve 1.2 blok ortalamaları yakaladı. Bu süreçte iki kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, bir kez de All-NBA İkinci Takım onuruna layık görüldü.
Ancak Phoenix, Durant döneminde beklenen playoff başarısını yakalayamadı. Durant'in ilk sezonunda Suns, Batı Konferansı yarı finalinde daha sonra şampiyon olan Denver Nuggets'a altı maçta elendi. Bir sonraki sezon ise Minnesota Timberwolves'a ilk turda süpürüldü.
Durant'in son sezonunda Phoenix, özellikle ligin 28. sıradaki savunması nedeniyle play-in turnuvasına dahi kalamadı. O sezon Suns'ın, takas döneminde Durant'i pazarladığı ancak bir anlaşmaya varamadığı da kulislerde yer aldı.
Houston Rockets, Durant'i geçen temmuz ayında NBA tarihinin en büyük yedi takımlı takaslarından biri kapsamında kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu daha sonra Rockets ile iki yıl, 90 milyon dolarlık bir kontrat uzatmasına imza attı.
Arizona Republic'ten Duane Rankin'in aktardığına göre Durant, Suns dönemiyle ilgili sözlerini şöyle tamamladı:
"Seni binadan adeta kapı dışarı eden ve yaşanan tüm sorunların sorumluluğunu sana yükleyen bir takıma karşı oynamak güzel bir his. Bu beni gerçekten incitti çünkü Suns'a, Phoenix'e ve genel olarak Arizona'ya tüm emeğimi, sevgimi ve ilgimi vermiştim."
Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Durant, Sports Illustrated'dan Lachard Binkley'nin de yer aldığı röportajda şu ifadeleri kullandı:
"Dramatik olmak istemiyorum ama olacağım. Bir yerden adeta kovulmuş gibi hissettiğinizde, geçen sezon yaşadığımız takım içi sorunların günah keçisi ilan edildiğinizi düşünüyorsunuz. Evet, onları yenmek ve maçı kazandıran şutu atmak iyi hissettirdi."
Eski takımına karşı sahaya çıktığında ekstra motive olduğunu kabul eden Durant,
"Özellikle seni takas eden eski takımına karşı oynarken omzunda bir yük, bir hırsla oynuyorsun,"
ifadelerini kullandı.
Durant, Suns formasıyla geçirdiği üç sezona yayılan dönemde 145 maçta 26.8 sayı, 6.3 ribaund, 4.6 asist ve 1.2 blok ortalamaları yakaladı. Bu süreçte iki kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, bir kez de All-NBA İkinci Takım onuruna layık görüldü.
Ancak Phoenix, Durant döneminde beklenen playoff başarısını yakalayamadı. Durant'in ilk sezonunda Suns, Batı Konferansı yarı finalinde daha sonra şampiyon olan Denver Nuggets'a altı maçta elendi. Bir sonraki sezon ise Minnesota Timberwolves'a ilk turda süpürüldü.
Durant'in son sezonunda Phoenix, özellikle ligin 28. sıradaki savunması nedeniyle play-in turnuvasına dahi kalamadı. O sezon Suns'ın, takas döneminde Durant'i pazarladığı ancak bir anlaşmaya varamadığı da kulislerde yer aldı.
Houston Rockets, Durant'i geçen temmuz ayında NBA tarihinin en büyük yedi takımlı takaslarından biri kapsamında kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu daha sonra Rockets ile iki yıl, 90 milyon dolarlık bir kontrat uzatmasına imza attı.
Arizona Republic'ten Duane Rankin'in aktardığına göre Durant, Suns dönemiyle ilgili sözlerini şöyle tamamladı:
"Seni binadan adeta kapı dışarı eden ve yaşanan tüm sorunların sorumluluğunu sana yükleyen bir takıma karşı oynamak güzel bir his. Bu beni gerçekten incitti çünkü Suns'a, Phoenix'e ve genel olarak Arizona'ya tüm emeğimi, sevgimi ve ilgimi vermiştim."