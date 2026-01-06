Houston Rockets forması giyen Kevin Durant, Pazartesi gecesi Phoenix Suns'a karşı oynanan ve Rockets'ın 100-97 kazandığı maçta, son anlarda attığı öne geçiren üçlükle eski takımını mağlup etmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Durant, Sports Illustrated'dan Lachard Binkley'nin de yer aldığı röportajda şu ifadeleri kullandı:Eski takımına karşı sahaya çıktığında ekstra motive olduğunu kabul eden Durant,ifadelerini kullandı.Durant, Suns formasıyla geçirdiği üç sezona yayılan dönemde 145 maçta 26.8 sayı, 6.3 ribaund, 4.6 asist ve 1.2 blok ortalamaları yakaladı. Bu süreçte iki kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, bir kez de All-NBA İkinci Takım onuruna layık görüldü.Ancak Phoenix, Durant döneminde beklenen playoff başarısını yakalayamadı. Durant'in ilk sezonunda Suns, Batı Konferansı yarı finalinde daha sonra şampiyon olan Denver Nuggets'a altı maçta elendi. Bir sonraki sezon ise Minnesota Timberwolves'a ilk turda süpürüldü.Durant'in son sezonunda Phoenix, özellikle ligin 28. sıradaki savunması nedeniyle play-in turnuvasına dahi kalamadı. O sezon Suns'ın, takas döneminde Durant'i pazarladığı ancak bir anlaşmaya varamadığı da kulislerde yer aldı.Houston Rockets, Durant'i geçen temmuz ayında NBA tarihinin en büyük yedi takımlı takaslarından biri kapsamında kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu daha sonra Rockets ile iki yıl, 90 milyon dolarlık bir kontrat uzatmasına imza attı.Arizona Republic'ten Duane Rankin'in aktardığına göre Durant, Suns dönemiyle ilgili sözlerini şöyle tamamladı: