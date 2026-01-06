06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
17:00
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Ali Koç için açılan davada mahkemeden ret kararı!

Fenerbahçe ve eski başkan Ali Koç aleyhine açılan dava, İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

calendar 06 Ocak 2026 10:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ali Koç için açılan davada mahkemeden ret kararı!
Fenerbahçe Spor Kulübü ile kulübün önceki başkanı Ali Koç aleyhine açılan ve İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava, 06 Ocak 2026 tarihli duruşmada mahkeme tarafından reddedildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 

"Kulübümüz ve önceki Başkanımız Sayın Ali Y. Koç aleyhine açılan ve İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan dava, 06.01.2026 tarihli duruşmada mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Mahkeme; dosya kapsamında sunulan delilleri ve taraf beyanlarını değerlendirerek, davacı tarafın iddialarının hukuki dayanak ve ispat niteliği taşımadığı sonucuna varmış ve davanın reddine karar vermiştir. Karar, usul ve yasaya uygun şekilde açıklanmıştır.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; kulübümüzün kurumsal kimliğine, sporun birleştirici ruhuna ve ifade özgürlüğü sınırları içinde yapılan açıklamalara yönelik haksız ve mesnetsiz iddialar karşısında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuki süreçleri kararlılıkla ve şeffaflıkla takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kulübümüzün ve yöneticilerimizin itibarını zedelemeye yönelik her türlü girişime karşı, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurgularız." ifadelerine yer verildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
