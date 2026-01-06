Ali Koç için açılan davada mahkemeden ret kararı!

Fenerbahçe Spor Kulübü ile kulübün önceki başkanı Ali Koç aleyhine açılan ve İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava, 06 Ocak 2026 tarihli duruşmada mahkeme tarafından reddedildi.



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,



"Kulübümüz ve önceki Başkanımız Sayın Ali Y. Koç aleyhine açılan ve İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan dava, 06.01.2026 tarihli duruşmada mahkeme tarafından reddedilmiştir.



Mahkeme; dosya kapsamında sunulan delilleri ve taraf beyanlarını değerlendirerek, davacı tarafın iddialarının hukuki dayanak ve ispat niteliği taşımadığı sonucuna varmış ve davanın reddine karar vermiştir. Karar, usul ve yasaya uygun şekilde açıklanmıştır.

ifadelerine yer verildi.