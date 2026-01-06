06 Ocak
Trabzonspor, duraklama dönemine girdi!

Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 yenilerek son 4 resmi maçta galibiyet alamazken, üç kulvarda yaşadığı kayıplarla duraklama dönemine girdi.

Trabzonspor, duraklama dönemine girdi!
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde dün Gaziantep'te Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, eksik oyuncuların çokluğunda 3 kulvarda oynadığı son 4 resmi karşılaşmada önemli kayıplar yaşayarak adeta duraklama dönemine girdi.

Bordo-mavililer, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi.

Süper Lig'in 15. haftasında 36 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 34 puanla 2. sırada bulunarak zirve yarışında yer alan bordo-mavililer, son 2 haftada 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 5 puan kaybetti.



Önce sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Karadeniz ekibi, 17. haftada Gençlerbirliği deplasmanından 4-3'lük mağlubiyetle döndü.

Trabzonspor, art arda kayıplarıyla Süper Lig'in ilk yarısında 42 puanlı Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü. İkinci sıradaki yerini de 39 puanlı Fenerbahçe'ye kaptıran bordo-mavililer, 35 puanla üçüncü sırada devreye girdi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA DA YENİLGİYLE BAŞLADI 

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, bu karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak grubu son sıralarda kötü bir başlangıç yaptı.

SÜPER KUPA ŞANSINI YİTİRDİ

Trabzonspor, son 4 maçlık periyotta Süper Kupa'ya da veda etti.

Gaziantep Stadı'nda Galatasaray ile oynanan karşılaşmadan 4-1'lik farklı mağlubiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Süper Kupa'da finale yükselemedi.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde yine Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini önünde bir kez daha sahadan arzu etmediği şekilde ayrıldı.

Trabzonspor, son 4 karşılaşmada 7 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

BÜYÜK MAÇ KAZANAMAMA HASRETİ DEVAM ETTİ

Trabzonspor'un üç büyük rakibi karşısında kazanamama hasreti de sürdü.

Galatasaray'a 4-1 yenilen Trabzonspor, 792 günlük büyük maç galibiyet özlemini sonlandıramadı. Karadeniz ekibi, üç büyük rakibine karşı oynadığı son 15 resmi karşılaşmada 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.

FATİH TEKKE SİFTAH YAPAMADI

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakipleri karşısında galibiyet almadı.

Bordo-mavililer, Tekke döneminde büyük maçlarda ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da birer maç olmak üzere oynadığı 7 müsabakayı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Trabzonspor, Fatih Tekke ile Galatasaray ile 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibi, ligde rakibine sahasında 2-0 yenildi, deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise geçen sezon rakibine 3-0, Süper Kupa yarı finalinde de 4-1 mağlup oldu.

