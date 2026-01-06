Manchester United'da Solskjaer sesleri!

The Athletic, United'daki durumu bilen birçok kaynakla konuştu ve şu bilgiler ortaya çıktı:

. Amorim, kulüpten ayrılmak istediğini ve menajerini arayacağını söyleyerek tepki gösterdi.

Ratcliffe, Bryan Mbeumo'yu kanat bekinde oynatmayı da önermişti.

Antonie Semenyo ile yaptığı görüşmede, Bournemouth forvetine 4-3-3 dizilişinde sol kanat olarak oynayacağını söyledi.

Amorim'in en büyük şikayeti, United'ın Manchester City'ye transfer olacak Semenyo'yu transfer etmek için elinden geleni yapmadığını düşünmesiydi.

Semenyo, Amorim ve Wilcox ile Londra'da akşam yemeği

United, Bournemouth'un 70 milyon sterlinlik fiyatını çok yüksek bulduğu için hedefini Mbeumo'ya çevirdi.

Sen akıllı bir adamsın

arco Silva'nın Amorim'in takımına karşı oynamanın kolay olduğu yönündeki yorumlarını vurgulamıştı.

errada ve Wilcox, United'ın ortak sahiplerinin desteğiyle bu kararı aldı ve Pazartesi sabahı Carrington'da 40 yaşındaki Amorim'e haber verdi.

Oliver Glasner (Crystal Palace), Andoni Iraola (Bournemouth) ve Marco Silva (Fulham) ile olan sözleşmelerin sona ereceği yaz aylarına kadar bekleyebilir.

Amorim altında bir geleceği olmadığını düşünen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, kiralık olarak başka bir takıma gitmek istiyordu, ancak şimdi kalması bekleniyor.

Premier League'de kendini kanıtlamış Watkins'i tercih ederdi.

Amorim, Villa'da da forma giyen Emiliano Martinez gibi deneyimli bir kaleci istiyordu.

Tüm bunların maliyeti, sıradan personelin toplu işten çıkarılmasıyla çelişiyor.

üst düzey bir personel, Amorim'in görev süresi boyunca hiçbir akademi maçını izlediğini hatırlamıyordu.







United, teknik direktörün kulübün "ekosisteminin" önemli bir parçası olduğunu, ancak bunun üzerinde yer alamayacağını ve başarıya ulaşmanın yolunun işbirliğine dayalı bir yaklaşım olduğunu söylüyor. Kalıcı olarak göreve gelecek kişi, buna uymak zorunda olacak.

"Vitor Pereira'nın durumunu gördün mü? İki ay önce tanrı gibiydi. Yarın ne olacağını asla bilemezsin."







Manchester United'da Ruben Amorim'in görevden alınması sonrası tartışmalar devam ediyor.The Athletic'te Laurie Whitwell, Adam Crafton ve Mark Critchley imzasıyla çıkan haberde, Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United'ın sezon sonuna kadar 'geçici' teknik direktör olarak düşündüğü isim olduğu belirtildi.Solskjaer görevlendirmesiyle birlikte Manchester United'ın gelecek yaz sözleşmeleri bitecek olanseçimlerinde daha rahat olacağı belirtildi.İşte The Athletic'te yer alan Amorim'in gönderilmesi öncesi, sırası ve sonrasında Manchester United'da yaşananların anlatıldığı "" (Ruben Amorim'in Manchester United'daki saltanatı nasıl kargaşa ve zehirli bir ortamda sona erdi?) başlıklı araştırma haber:Manchester United'ın CEO'su Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox tarafından Carrington antrenman sahasında kulübün teknik direktörlüğünden gönderildiğini öğrenmesinin ardından, Amorim eşyalarını bir kutuya topladı, vedalaştı ve aceleyle binadan ayrıldı. Yardımcıları eşyalarını toplarken bazı oyuncular da gelmeye başladı. Oyuncular antrenörlere nereye gittiklerini sordu. "Eve" diye cevapladılar.Bu, Old Trafford'da yaşanan çalkantılı 72 saatin en tuhaf anlarından biriydi. Amorim, göreve geldikten sadece 14 ay sonra gönderildi ve yerine geçici olarak United'ın eski orta saha oyuncusu Darren Fletcher getirildi.* Azınlık hissedarı Sir Jim Ratcliffe, Wilcox gibi Amorim'in tercih ettiği üçlü savunma düzeninden dörtlü savunma düzenine geçmesini istiyordu.* United'ın eski CEO'su David Gill, futbol yönetim kurulu toplantısında Amorim'in "bomba ekibi"nin akılcılığını sorguladı.* Amorim, birkaç hafta önce savunma oyuncusu Lisandro Martinez ile antrenman sahasında bir tartışmaya girmişti.Bu, atandığında uzun vadeli bir futbol projesini yönetebilecek bir antrenör olarak övülenAmorim'in Manchester United'daki düşüşünün tohumları çeşitli aşamalarda ekilmiş olsa da,United'daki kişiler, Amorim'in tartışma taktik ve transferlere geldiğinde patlak veren katalizör olduğunu savunuyor. Amorim, son haftalarda kendi alanına bir müdahale olduğunu hissetmişti ve sonuç, kulübe yakın kaynaklar tarafından ikili arasında "" olarak tanımlandı.Carrington'da yüz yüze yaptıkları görüşmede Wilcox,Oyuncular, Amorim'in seçimleri ve kamuoyuna yaptığı açıklamalar nedeniyle onlara güvenmediğini hissediyorlardı.Amorim, oyuncuların değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Wilcox, sorunları çözmek, zamanla kadroyu geliştirmek ancak Amorim ile çalışmaya devam etmek istediğini söylediİronik olan ise, antrenmanları düzenli olarak izleyen Wilcox'un Amorim'in en büyük müttefiklerinden biri olarak görülmesiydi. İkili her gün konuşuyor ve taktikler hakkında görüşüyordu. Wilcox'un Manchester City'ye büyük başarılar getiren 4-3-3 taktiğini sevdiği biliniyor, ancak yakın zamana kadar bu, Amorim'e doğrudan bir tavsiyeye dönüşmemişti.AncakUnited'ın içinden gelen bilgiler, bir evrimin her zaman planın bir parçası olduğunu ve Amorim'in başlangıçta yetkililere üçlü savunma ile başlamak istediğini, ancak oyuncular onun yöntemlerini daha iyi anladıkça katmanlar ekleyeceğini söylediğini belirtiyor.Ancak Ratcliffe'in takım hakkında fikirleri olması, işleri daha hassas hale getirdi. Ratcliffe'in görüşlerini ele almak, Wilcox'un en önemli görevlerinden biri. Ratcliffe, futbol bilgisi için ona güveniyor, ancak kendi düşüncelerini de dile getiriyor.Amorim, 15 Aralık'ta Bournemouth'a karşı ağırlıklı olarak 4-4-2 dizilişiyle, ardından Boxing Day'de Newcastle United'a karşı ise net bir 4-2-3-1 sistemiyle takımını sahaya sürerek bir dereceye kadar uyum sağladı.Ancak Amorim, Wolves maçı için 3-4-2-1 dizilişine geri döndüğünde, az sayıdaki as forvetlerden biri olan Joshua Zirkzee'nin devre arasında oyundan alınması, United yönetiminin endişesini çekti.Transfer konusu da Amorim için gerginliği tırmandıran bir başka konuydu. Sorunlar geçen yaz başlamıştı, ancak son zamanlardaancak sonunda Premier League'de hemen forma şansı istediğini düşündüler.Belki de daha önemli olan, geçen yaz başarısızlıkla sonuçlanan transferin mirasıydı.yiyerek cazibesini göstermeye çalıştı, ancakMbeumo'nun maliyeti en fazla 55 milyon sterlin olarak tahmin ediliyordu, ancak sonunda Brentford ücreti 65 milyon sterlin artı 6 milyon sterlin ek ücret olarak belirledi.Piyasada çalışma gerektirecek bir değişim göreviyle gelen Amorim, üst yönetimden gelen bir belirsizlik sezdi.Amorim'in zihniyetinin arka planı, atanmasına kadar uzanıyor. O ve Ratcliffe uzun bir bire bir görüşme yaptılar.sahip olduğunu düşünmüştü.. Bu, hem sahada hem de medya odasında, her zaman teknik direktör olmasına rağmen menajer statüsünü eleştirdiği anlamına geliyordu."Spor direktörü" ve "scouting departmanı"ndan bahsederek, herkesin işini yapması gerektiğini söyledi. Wilcox hedefteydi; büyük olasılıkla United'ın transfer direktörü Vivell de öyle. Amorim ve Vivell arasında, özellikle Benjamin Sesko ve Senne Lammens'in transferleri ve taktikler konusunda sürtüşmeler yaşandı. Vivell, United'ın daha fazla çeşitliliğe ihtiyacı olduğunu içerde dile getirmiş ve sPazar günü Amorim, kulüpteki kişilerin eski United kaptanıBunun,olduğu düşünülüyor, ancak bu United'daki kişileri şaşırttı.Amorim," diyerek patlamasını sonlandırdı.Amorim'in Cuma günkü davranışı, konumunu savunulamaz hale getirerek Ratcliffe ile ABD'deki çoğunluk hissedarları Glazer ailesi arasında tartışmalara yol açmışsa da, 48 saat sonra söylediği sözler bir değişiklik yapılması için açık bir davetti.Wilcox, dinleyenlere son iki günün kendisini gerçekten şok ettiğini söyledi. Kulübün Amorim'e istediğini verdiğini, ancak onun ayrılma konusundaki duygularını açıkça belirttiğini vurguladı." dedi. Wilcox, Amorim'in değiştiğini ve United'ın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.Oyuncuların görüşlerini alan Wilcox, onlara Amorim ile aynı frekansta olmadıkları bazı durumlar hissettiğini de söyledi.Wilcox, oyunculara Fletcher'ın Çarşamba günü Burnley'e yapılacak deplasman ve Pazar günü Brighton & Hove Albion ile oynanacak FA Cup maçı olmak üzere önümüzdeki iki maçta takımın başına geçeceğini bildirdi.United, Amorim'in sözleşmesinin tamamını, yani kendisi ve altı personelinin toplam 10 milyon sterlinlik bedelini ödemekle yükümlü. Amorim'in göreve gelmesinden bir yıl sonra tazminat tutarının düşürüldüğü yönünde spekülasyonlar vardı, ancak United'ın Sporting CP'den erken ayrılmasını istediği için Amorim güçlü bir anlaşma yaptı.United'ın yönetimi, takımın Premier League'de düşük bir pozisyonda bitirmesinin ardından harekete geçseydi, bu tutar düşecekti. Bu durum, sözleşmesinde ayrıntılı olarak belirtilmişti. Bunun, tablonun alt yarısının ortasında, tam bir sezonun ardından yürürlüğe gireceği düşünülüyordu.United, yeni bir kalıcı teknik direktör için zaman ayırarak,Fletcher, kendini kanıtlama şansı bulacak, ancak daha uzun vadeli bir geçici teknik direktör ataması da göz ardı edilmiyor.Michael Carrick'in de geri dönüşü gündemdeyken, Evans da kulübün teknik kadrosuna atanabilir ve muhtemelen çarşamba günü Burnley'de Fletcher'a yardımcı olmak için zamanında hazır olabilir. Süreci yönetecek olan Wilcox ve Berrada, United hakkında bilgi sahibi olmanın faydalı olabileceğinin farkındalar.Fletcher'ın adı, Eylül ayında Brentford'a 3-1 yenildikten sonra ilk kez geçici aday olarak gündeme geldi. United o zaman Amorim'i destekledi ve bu destek, Sir Alex Ferguson ve Gill'in de katıldığı Old Trafford'daki futbol yönetim kurulu toplantısında açıkça ortaya çıktı.Berrada ve Wilcox, Amorim ile birlikte, gol beklentisi (xG) dahil olmak üzere iyi temel rakamları, ilerlemeyi tespit etmek için nedenler olarak gösterdi. Böyle bir yaklaşımın Manchester City'nin yükselişine nasıl yardımcı olduğunu belirttiler. Örneğin, United personeli Matheus Cunha'ya, Bruno Fernandes'in boş olduğu halde Brentford'da ceza sahası dışından denediği şutun xG'sinin düşük olduğunu gösterdi.Ratcliffe, United'ın bu rakamları benimsemesini istiyor ve kulübün veri bilimi direktörü Michael Sansoni ile düzenli olarak iletişim halinde, ancak bu yaklaşım diğer futbol personeli tarafından her zaman yararlı görülmüyor.Old Trafford'daki toplantıda Gill, kulübün en büyük isimlerinden bazılarını "bomba ekibi"ne gönderme mantığına karşı çıkarak kendi düşüncelerini dile getirdi veUnited'da bazıları, Ağustos ayında 40 milyon sterlinlik bir anlaşma ile Chelsea'ye transfer olanTyrell Malacia ayrılmadı ve sonunda birinci takım kadrosuna yeniden dahil edildi, ancak Amorim'in ısrarı üzerine bir süre 21 yaş altı takımla ve bir keresinde de 18 yaş altı takımla antrenman yaptı.Ancak bu, United'ın Amorim'i desteklediğinin ve onu iş tanımındaki baş antrenörden ziyade bir "menajer" olarak gördüğünün bir işaretiydi. Ayrıca geçen sezonun sonunda Ratcliffe ve icra kurulu eş başkanları ve yöneticileri Joel ve Avram Glazer'ın da katıldığı üst düzey bir toplantı olan icra kurulu toplantısına katıldı ve kulüp, Amazon belgeselini iptal etme isteğini kabul etti.Nitekim geçen yaz,Ancak zaman geçtikçe Amorim, gücünün azaldığını hissetti.Ancak bu önemli bir sorun değildi: daha büyük bir tartışma konusu kaleciydi.United, kulübün baş kaleci scout'u Tony Coton'un tavsiyesi üzerine 23 yaşındaki Lammens'i tercih etti. Lammens'in transfer ücreti ve maaşı da çok daha düşüktü.Emiliano Martinez, United takımındaki bazı oyuncuların, özellikle de vatandaşı Lisandro Martinez'in desteğini almıştı. Lisandro Martinez, ön çapraz bağ yaralanmasından sonra rehabilitasyonu içinAncak Amorim, otoritesinin azaldığını hissetmeye devam etti. Bu durum kısmen, Ağustos ayından itibaren sonuçlardan duydukları memnuniyetsizliği dile getiren Glazer ailesine atfedilebilir. Glazer ailesinin Ratcliffe'in kulübü yönetmesine izin vermesi bekleniyor, ancak teorik olarak çoğunluk hissedarı olarak istedikleri zaman müdahale edebilirler. Glazer ailesi, kulübün yapısı ve sorumluların ilgili deneyimleri hakkında bazı sorular sormaktadır.Berrada, Amorim'in atanmasını kararlı bir şekilde destekledikten sonra büyük sorularla karşı karşıya kaldı. O dönem spor direktörü olan Dan Ashworth, başlangıçta Premier Lig deneyimi olan adayları önerdi. Wilcox, üçlü savunmaya bu kadar bağlı bir menajer seçme konusunda çekinceleri vardı, ancak sonunda ikna oldu.Amorim, taraftarlara ve personele karşı çekici ve cömert davranırken, bazı oyuncular ondan daha iyi iletişim kurmasını istiyordu.Ancak bazı durumlarda, kendisine yöneltilen eleştirilere olumlu yanıt verdi.Palace ve West Ham maçlarında yedek olarak sahaya çıkan Martinez, Boxing Day'de Newcastle ile oynanan maça kadar ilk 11'de yer almadı, ancak kaptan olarak seçildi ve Amorim'in son iki maçında da kaptanlık pazubandını takmaya devam etti, bu da teknik direktörün onun enerjisini ne kadar takdir ettiğini gösterdi.Amorim'i gözlemleyenler, yardımcılarının bu tür bir gücüne sahip olmasının faydalı olacağını söylüyor. Sporting'den getirdiği ekibi, alternatifler veya meydan okumalar sunmaktan ziyade, onun fikirlerini yansıtıyor olarak görülüyor.Örneğin FUnited'daki insanlar, bu tür nüansların United'a daha fazla puan kazandıracağını düşünüyor, özellikle de Kasım ayında 10 kişilik Everton'a evinde yenildikleri maçta.Amorim'in akademi ile ilişkisi de tartışma konusuydu. Wolves'a 4-1 galip geldikleri stresli olmayan ortamda Shea Lacey'e ilk kez forma şansı vermeyi reddetti ve onu Aston Villa'ya 2-1 yenildikleri maçta oyuna soktu.Bendito Mantato'nun Wolves maçında son dakikalarda oyuna girmesi, Old Trafford'da United'ın 21 yaş altı takımında Athletic Bilbao'ya karşı sergilediği performansın, onun hala 17 yaşında bir acemi olduğunu göstermesi nedeniyle bazılarını şaşırttı. Bu tür kararlar teknik direktörün yetkisi dahilindedir ve bu konudaki soruların haksız olduğunu düşünmüş olabilir, ancakAmorim'in Lig Kupası'nda Grimsby Town ile oynanan maçta penaltı atışları sırasında yedek kulübesinde kalmasıyla ilgili de benzer gözlemler yapıldı.Bu maç, Amorim'in taktik tahtası ve maç sonrası oyuncuların "çok yüksek sesle konuştukları" yönündeki suçlamasıyla hatırlanacak.Özellikleri bir yana,Wilcox bu konuda açıkça konuşuyor. Eylül ayında United eski oyuncular derneğine "Ben kalbimde bir antrenörüm" dedi. "Bu, şu anki rolümde bir güç, ama aynı zamanda bana biraz sorun da yaratıyor, çünkü her zaman teknik direktörlerin yaptıklarına müdahale etmek istiyorum."Bu, kulübün şimdi harekete geçmesinin bir başka nedeni: Amorim'in sağlayamadığını düşündükleri yükselişi sağlamak.Amorim kendisi de futbolun kaprislerine her zaman uyum sağlamıştı.Takımı Brighton'ı yenerek Anfield'daki galibiyet de dahil olmak üzere üst üste üç maç kazandıktan sonra, kulübe yakın bir gözlemciye gönderdiği tebrik mesajına şöyle cevap verdi.