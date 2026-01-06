Beşiktaş'tan Mert Günok transferinde sürpriz formül!

Sabah'ta yer alan göre, Mert Günok'un transferi için Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in bonservisini Beşiktaş'a verdi. Siyah-beyazlıların anlaşma şartları gereği Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro da ödeme yapacağı ifade edildi.





Sarı-lacivertliler sezon başında Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a kiralamıştı. Ünder, siyah-beyazlı formayla 11 maça çıkarken 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. 28 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

