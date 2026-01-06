06 Ocak
Beşiktaş'tan Mert Günok transferinde sürpriz formül!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanırken transferin şartlarına ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve kulüp araması söylenen Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

Deneyimli eldivenin sarı-lacivertlilere transfer olduğu belirtilirken, anlaşmanın şartları da ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan göre, Mert Günok'un transferi için Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in bonservisini Beşiktaş'a verdi. Siyah-beyazlıların anlaşma şartları gereği Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro da ödeme yapacağı ifade edildi.

CENGİZ ÜNDER'İN PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Sarı-lacivertliler sezon başında Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a kiralamıştı. Ünder, siyah-beyazlı formayla 11 maça çıkarken 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. 28 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
