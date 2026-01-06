Samsunspor'dan transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, şartlar oluşursa 5-6 transfer planladıklarını söyledi.



Çapa, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, transfer döneminin yalnızca mevcut ihtiyaçlar çerçevesinde ele alınmaması gerektiğini belirtti.



Transferde 2 sezonluk yasağının ardından ilk kez planlı bir transfer dönemi yaşadıklarına işaret eden Çapa, bu sürecin kulüp adına önemli "fırsat" olduğunu vurguladı.

Kadro planlamasını üç ana başlık altında yaptıklarına dikkati çeken Çapa, uzun vadeli katkı sağlayacak oyuncular, kısa vadede sportif ve ekonomik değer sunacak isimler ile gelişime açık genç futbolcular üzerine bir yapı oluşturduklarını anlattı.Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan kadronun büyük ölçüde korunduğunu ifade eden Çapa, ilk 11'de oynayanlardan yalnızca Marc Bola ve Youssef Ait Bennasser'in takımdan ayrıldığını, yapılan transferlerde yaş ortalamasını düşürmeye özen gösterdiklerini dile getirdi.Sezonun ilk bölümünde yaşanan sakatlıkların performansı doğrudan etkilediğini aktaran Çapa, şöyle devam etti:Devre arası transfer planlamasına ilişkin bilgi veren Çapadedi.Çapa, Emre Kılınç'ın sakatlığın planlamalarını doğrudan etkilediğini dile getirerekdiye konuştu.Anthony Musaba'nın transfer sürecine de değinen ve oyuncuyu Türkiye'ye gelme konusunda başkanları Yüksel Yıldırım'ın ikna ettiğini anlatan Çapa, şunları söyledi:Çapa, yerli oyuncu havuzunun dar ve bonservis bedellerinin yüksek olmasının transfer süreçlerini zorlaştırdığını sözlerine ekledi.