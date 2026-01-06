06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
17:00
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Chelsea'nin yeni hocası: Liam Rosenior

Liam Rosenior, Enzo Maresca ile yollarını ayıran Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak göreve başlayacağını açıkladı.

calendar 06 Ocak 2026 11:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Chelsea'nin yeni hocası: Liam Rosenior
Teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayıran Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin eski direktörü ve son olarak Strasbourg'da görev yapan Liam Rosenior, İngiliz devinde göreve başlayacağını duyurdu.

"CHELSEA'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAĞIM"


Basın toplantısında konuşan Rosenior, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Chelsea ile görüşme izni aldım. Böyle bir kulüple ilişkilendirilmek benim için bir onurdu ve şimdi, Chelsea'nin yeni teknik direktörü olacağım gibi görünüyor. Bu inanılmaz bir fırsat ve inanılmaz bir kulüp, Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu. İnanılmaz bir kadro ve inanılmaz bir taraftar kitlesi. Bu, eve gidip çocuklarımı görebileceğim anlamına geliyor. Onları özledim..." dedi.

"HER ZAMAN HAYALİNİ KURDUĞUM BİR ŞEYDİ"

Strasbourg'dan ayrılması hakkında konuşan İngiliz hoca, "Strasbourg'dan ayrılmamın birçok nedeni var. Bu kulüp için ne kadar çok çalıştığımı ve ayrılma kararımı kimse sorgulayamaz. Karışık duygular. Gelecek için çok heyecanlıyım. Yalan söyleyemem...

Dünya çapında bir futbol kulübünü yönetme fırsatı sunulması, her zaman hayalini kurduğum bir şeydi. Karışık duygular ve üzüntü var. Duygusalım. Bugün, Strasbourg'un teknik direktörü olarak uyandığım son gün oldu." ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ OYUNCUYLA KONUŞTUM"

Açıklamalarına devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Birkaç oyuncuyla zaten konuştum. Resmi olarak açıklanır açıklanmaz, tüm oyunculara ve personele teşekkür etmek için her biriyle konuşacağım. Onlar olmasaydı, şu anda bu inanılmaz durumda olmazdım.

Zamanlama mükemmel değil. Dün Marc [Keller] ve David [Weir] ile birlikte seyahat ettim, sadece büyük bir kulüple görüşmek için değil, aynı zamanda Chelsea'nin ilerlemesine ve başarılı olmasına yardımcı olmak için. İnsanların bunun kötü bir zamanlama olduğunu söyleyeceğini biliyorum..." sözlerini sarf etti.

HULL CITY'DE BAŞLADI

41 yaşındaki Rosenior, teknik direktörlük kariyerine Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de 2022-2024 yılları arasında başladı.

Liam Rosenior, Hull City'nin başında 78 maça çıktı ve 1.40 maç başı puan ortalaması yakaladı. Hull City ile play-off'un kıyısından döndü.

41 yaşındaki teknik adam Strasbourg'un başında ise 63 maça çıktı ve 1.75 maç başı puan ortalaması tutturdu. Genç oyunculardan kurulu Strasbourg'u lig yedincisi yaparak Konferans Ligi'ne taşıma başarısı göstermişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
