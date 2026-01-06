Chelsea'nin yeni hocası: Liam Rosenior

Teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayıran Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin eski direktörü ve son olarak Strasbourg'da görev yapan Liam Rosenior, İngiliz devinde göreve başlayacağını duyurdu.
"CHELSEA'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAĞIM"
Basın toplantısında konuşan Rosenior, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Chelsea ile görüşme izni aldım. Böyle bir kulüple ilişkilendirilmek benim için bir onurdu ve şimdi, Chelsea'nin yeni teknik direktörü olacağım gibi görünüyor. Bu inanılmaz bir fırsat ve inanılmaz bir kulüp, Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu. İnanılmaz bir kadro ve inanılmaz bir taraftar kitlesi. Bu, eve gidip çocuklarımı görebileceğim anlamına geliyor. Onları özledim..." dedi.
"HER ZAMAN HAYALİNİ KURDUĞUM BİR ŞEYDİ"
Strasbourg'dan ayrılması hakkında konuşan İngiliz hoca, "Strasbourg'dan ayrılmamın birçok nedeni var. Bu kulüp için ne kadar çok çalıştığımı ve ayrılma kararımı kimse sorgulayamaz. Karışık duygular. Gelecek için çok heyecanlıyım. Yalan söyleyemem...
Dünya çapında bir futbol kulübünü yönetme fırsatı sunulması, her zaman hayalini kurduğum bir şeydi. Karışık duygular ve üzüntü var. Duygusalım. Bugün, Strasbourg'un teknik direktörü olarak uyandığım son gün oldu." ifadelerini kullandı.
"BİRKAÇ OYUNCUYLA KONUŞTUM"
Açıklamalarına devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Birkaç oyuncuyla zaten konuştum. Resmi olarak açıklanır açıklanmaz, tüm oyunculara ve personele teşekkür etmek için her biriyle konuşacağım. Onlar olmasaydı, şu anda bu inanılmaz durumda olmazdım.
Zamanlama mükemmel değil. Dün Marc [Keller] ve David [Weir] ile birlikte seyahat ettim, sadece büyük bir kulüple görüşmek için değil, aynı zamanda Chelsea'nin ilerlemesine ve başarılı olmasına yardımcı olmak için. İnsanların bunun kötü bir zamanlama olduğunu söyleyeceğini biliyorum..." sözlerini sarf etti.
HULL CITY'DE BAŞLADI
41 yaşındaki Rosenior, teknik direktörlük kariyerine Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de 2022-2024 yılları arasında başladı.
Liam Rosenior, Hull City'nin başında 78 maça çıktı ve 1.40 maç başı puan ortalaması yakaladı. Hull City ile play-off'un kıyısından döndü.
41 yaşındaki teknik adam Strasbourg'un başında ise 63 maça çıktı ve 1.75 maç başı puan ortalaması tutturdu. Genç oyunculardan kurulu Strasbourg'u lig yedincisi yaparak Konferans Ligi'ne taşıma başarısı göstermişti.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin eski direktörü ve son olarak Strasbourg'da görev yapan Liam Rosenior, İngiliz devinde göreve başlayacağını duyurdu.
"CHELSEA'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAĞIM"
Basın toplantısında konuşan Rosenior, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Chelsea ile görüşme izni aldım. Böyle bir kulüple ilişkilendirilmek benim için bir onurdu ve şimdi, Chelsea'nin yeni teknik direktörü olacağım gibi görünüyor. Bu inanılmaz bir fırsat ve inanılmaz bir kulüp, Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu. İnanılmaz bir kadro ve inanılmaz bir taraftar kitlesi. Bu, eve gidip çocuklarımı görebileceğim anlamına geliyor. Onları özledim..." dedi.
"HER ZAMAN HAYALİNİ KURDUĞUM BİR ŞEYDİ"
Strasbourg'dan ayrılması hakkında konuşan İngiliz hoca, "Strasbourg'dan ayrılmamın birçok nedeni var. Bu kulüp için ne kadar çok çalıştığımı ve ayrılma kararımı kimse sorgulayamaz. Karışık duygular. Gelecek için çok heyecanlıyım. Yalan söyleyemem...
Dünya çapında bir futbol kulübünü yönetme fırsatı sunulması, her zaman hayalini kurduğum bir şeydi. Karışık duygular ve üzüntü var. Duygusalım. Bugün, Strasbourg'un teknik direktörü olarak uyandığım son gün oldu." ifadelerini kullandı.
"BİRKAÇ OYUNCUYLA KONUŞTUM"
Açıklamalarına devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Birkaç oyuncuyla zaten konuştum. Resmi olarak açıklanır açıklanmaz, tüm oyunculara ve personele teşekkür etmek için her biriyle konuşacağım. Onlar olmasaydı, şu anda bu inanılmaz durumda olmazdım.
Zamanlama mükemmel değil. Dün Marc [Keller] ve David [Weir] ile birlikte seyahat ettim, sadece büyük bir kulüple görüşmek için değil, aynı zamanda Chelsea'nin ilerlemesine ve başarılı olmasına yardımcı olmak için. İnsanların bunun kötü bir zamanlama olduğunu söyleyeceğini biliyorum..." sözlerini sarf etti.
HULL CITY'DE BAŞLADI
41 yaşındaki Rosenior, teknik direktörlük kariyerine Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de 2022-2024 yılları arasında başladı.
Liam Rosenior, Hull City'nin başında 78 maça çıktı ve 1.40 maç başı puan ortalaması yakaladı. Hull City ile play-off'un kıyısından döndü.
41 yaşındaki teknik adam Strasbourg'un başında ise 63 maça çıktı ve 1.75 maç başı puan ortalaması tutturdu. Genç oyunculardan kurulu Strasbourg'u lig yedincisi yaparak Konferans Ligi'ne taşıma başarısı göstermişti.