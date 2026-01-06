Chelsea'nin yeni hocası: Liam Rosenior

Teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayıran Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin eski direktörü ve son olarak Strasbourg'da görev yapan Liam Rosenior, İngiliz devinde göreve başlayacağını duyurdu.Basın toplantısında konuşan Rosenior,dedi.Strasbourg'dan ayrılması hakkında konuşan İngiliz hoca,ifadelerini kullandı.Açıklamalarına devam eden deneyimli çalıştırıcı,sözlerini sarf etti.41 yaşındaki Rosenior, teknik direktörlük kariyerine Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de 2022-2024 yılları arasında başladı.Liam Rosenior, Hull City'nin başında 78 maça çıktı ve 1.40 maç başı puan ortalaması yakaladı. Hull City ile play-off'un kıyısından döndü.41 yaşındaki teknik adam Strasbourg'un başında ise 63 maça çıktı ve 1.75 maç başı puan ortalaması tutturdu. Genç oyunculardan kurulu Strasbourg'u lig yedincisi yaparak Konferans Ligi'ne taşıma başarısı göstermişti.