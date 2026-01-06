06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
17:00
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi'nde Dresdner ile karşılaşacak

Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 3. maçında 7 Ocak Çarşamba günü sahasında Alman ekibi Dresdner'i ağırlayacak.

Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 3. maçında 7 Ocak Çarşamba günü sahasında Alman ekibi Dresdner ile mücadele edecek.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Andrea Puecher (İtalya) ile Igor Schimpl (Slovakya) hakem ikilisi yönetecek.


Başkent ekibi, gruptaki ilk maçına deplasmanda İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-2 mağlup olurken gruptaki ikinci karşılaşmasında sahasında Polonya kulübü LKS Commercecon'ı 3-0 yendi.

Alman ekibi ise ligdeki ilk mücadelesinde LKS Commercecon'i 3-1 yenerken Imoco Volley'e 3-0 kaybetti.

Grupta iki takımın da 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunurken Zeren Spor ikinci, Dresdner ise üçüncü sırada yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
