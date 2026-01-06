06 Ocak
Türkiye, Avrupa Hentbol Şampiyonası ön eleme turunda Bulgaristan'a konuk olacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu ilk maçında 7 Ocak Çarşamba günü Bulgaristan'a konuk olacak.

calendar 06 Ocak 2026 15:00
Haber: AA, Fotoğraf: THF
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu ilk maçında 7 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak.

Şumnu kentindeki Arena'da saat 16.30'da başlayacak müsabakayı, Romanya'dan Doru Manea ve Radu Iliescu hakem ikilisi yönetecek.

Maçın rövanşı, 11 Ocak Pazar günü Ordu'da oynayacak.


Ay-yıldızlılar ön eleme turunu geçmesi durumunda 2028 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda mücadele edecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Bulgaristan maçlarının kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ali Emre Babacan, Alper Aydın, Baran Nalbantoğlu, Danyel Kaya, Egehan Gül, Enis Harun Hacıoğlu, Enis Yatkın, Eyüp Arda Yıldız, Halil İbrahim Öztürk, Koray Ayar, Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Can Adanır (Tus Ferndorf), Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Sadık Emre Herseklioğlu (HSG Lemgo) Görkem Biçer, Ozan Erdoğan, Özgür Sarak, Yunus Özmusul (Spor Toto), Eren Soycan, Genco İlanç (Nilüfer Belediyespor), Baran Demirdelen (İstanbul Ggençlikspor) ve Tahir İlkbahar (Güneysuspor).

 
 
