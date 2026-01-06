Türk Telekom'un konuğu Dolomiti Energia Trento

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 13. maçında 7 Ocak Çarşamba günü sahasında İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento ile mücadele edecek.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Grupta 7'şer galibiyet, 5'er mağlubiyeti bulunan takımlardan Türk Telekom, averajla 4'üncü, Dolomiti Energia Trento ise 5'inci sırada yer alıyor.
Organizasyonda ilk yarıdaki maçı deplasmanda 80-60 kazanan Türk Telekom'un rakibiyle karşılaşmalarında da 4-1 üstünlüğü bulunuyor.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|17
|13
|3
|1
|39
|12
|42
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|6
|0
|39
|14
|39
|3
|Trabzonspor
|17
|10
|5
|2
|33
|20
|35
|4
|Göztepe
|17
|9
|5
|3
|21
|9
|32
|5
|Beşiktaş
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|29
|6
|Samsunspor
|17
|6
|7
|4
|22
|20
|25
|7
|Başakşehir
|17
|6
|5
|6
|27
|18
|23
|8
|Kocaelispor
|17
|6
|5
|6
|15
|17
|23
|9
|Gaziantep FK
|17
|6
|5
|6
|24
|30
|23
|10
|Alanyaspor
|17
|4
|9
|4
|16
|14
|21
|11
|Gençlerbirliği
|17
|5
|3
|9
|21
|24
|18
|12
|Rizespor
|17
|4
|6
|7
|20
|24
|18
|13
|Konyaspor
|17
|4
|5
|8
|21
|29
|17
|14
|Kasımpaşa
|17
|3
|6
|8
|14
|24
|15
|15
|Antalyaspor
|17
|4
|3
|10
|16
|31
|15
|16
|Kayserispor
|17
|2
|9
|6
|16
|33
|15
|17
|Eyüpspor
|17
|3
|4
|10
|10
|24
|13
|18
|Karagümrük
|17
|2
|3
|12
|14
|32
|9