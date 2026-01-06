An absolutely irate Steve Kerr was ejected after refs missed a goaltending call on the Clippers 😳 pic.twitter.com/9UIqaEvTPv



— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 6, 2026

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Los Angeles Clippers'a karşı oynanan maçın dördüncü çeyreğinde hakemlerle yaşadığı sert tartışmanın ardından oyundan ihraç edildi.Kerr, Clippers oyuncusu John Collins'in pota altındaki bir pozisyonda yaptığı müdahaleye goaltending (top çemberden aşağı doğru inerken müdahale) kararı verilmemesine büyük tepki gösterdi. Bu pozisyonun ardından 60 yaşındaki tecrübeli koç, kenar çizgisinde orta sahayı geçerek hakemlerin üzerine doğru yürüdü ve yüksek sesle bağırarak itirazlarını sürdürdü. Kerr'in öfkesinin büyümesi üzerine yardımcı antrenörler araya girerek kendisini güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.Hakemler tarafından teknik faul verilen Kerr, maçın bitimine 7 dakika 57 saniye kala oyundan ihraç edildi. Kerr, Intuit Dome'daki Clippers taraftarlarının yuhalamaları eşliğinde parkeden ayrıldı.