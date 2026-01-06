06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
17:00
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Kerr, hakemlerle yaşadığı tartışma sonrası oyundan atıldı

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Los Angeles Clippers'a karşı oynanan maçın dördüncü çeyreğinde hakemlerle yaşadığı sert tartışmanın ardından oyundan ihraç edildi.

calendar 06 Ocak 2026 13:17 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 13:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kerr, Clippers oyuncusu John Collins'in pota altındaki bir pozisyonda yaptığı müdahaleye goaltending (top çemberden aşağı doğru inerken müdahale) kararı verilmemesine büyük tepki gösterdi. Bu pozisyonun ardından 60 yaşındaki tecrübeli koç, kenar çizgisinde orta sahayı geçerek hakemlerin üzerine doğru yürüdü ve yüksek sesle bağırarak itirazlarını sürdürdü. Kerr'in öfkesinin büyümesi üzerine yardımcı antrenörler araya girerek kendisini güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

Hakemler tarafından teknik faul verilen Kerr, maçın bitimine 7 dakika 57 saniye kala oyundan ihraç edildi. Kerr, Intuit Dome'daki Clippers taraftarlarının yuhalamaları eşliğinde parkeden ayrıldı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
