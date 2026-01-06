06 Ocak
Mauro Icardi'den Erden Timur'a destek paylaşımı

Tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'a, sarı-kırmızılı takımın kaptanı Mauro Icardi'den destek geldi.

Fotoğraf: AA
Mauro Icardi'den Erden Timur'a destek paylaşımı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Kupa'da 4-1 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 26 Aralık'ta gözaltına alınan, daha sonra doyası ve Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, 29 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Mauro Icardi, sosyal medya üzerinden Timur'a destek verdi.


"BEN HER ZAMAN YANINDAYIM"

Arjantinli golcü, Süper Kupa Yarı Finali'nde Trabzonspor'u Gaziantep Stadyumu'nda 4-1 yendikleri karşılaşması sonrası Instagram hesabında Timur ile olan fotoğrafına yer verdi.

Soyunma odasında kupa ile poz verdikleri ana dair bir kare paylaşan Mauro Icardi, "Ben her zaman sizin ve ailenizin yanındayım, Erden abi" mesajını yazdı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
