Kabine Toplantısı Bitti mi, Ne Zaman Biter? Ocak 2026

Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı, bugün saat 15.00 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. 2025 yılının son enflasyon verilerinin (TÜİK) açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zamlarının kesinleştiği bugün, Kabine'nin ana gündem maddesi ekonomi ve refah payı düzenlemeleri oldu. Toplantının devam etmesiyle birlikte vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçeceği saati beklemeye başladı. İşte Kabine Toplantısı'nın bitiş saati ve gündem başlıkları...

Beştepe'de saat 15.00'te başlayan Kabine Toplantısı henüz sona ermedi. Toplantının gündem yoğunluğu göz önüne alındığında yaklaşık 3-4 saat sürmesi bekleniyor.

Öngörülen Bitiş Saati: Kabine Toplantısı'nın saat 18.30 - 19.00 civarında tamamlanması öngörülüyor.

Açıklama Saat Kaçta? Toplantı bitiminin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Millete Sesleniş" konuşması için kameralar karşısına geçecek. Kararların saat 19.15 itibarıyla kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Yılın ilk toplantısında masadaki dosyalar oldukça kabarık:

Ekonomi ve Zam Oranları: Sabah saatlerinde açıklanan enflasyon verileriyle netleşen memur (%18,60) ve emekli (%12,19) zamlarına eklenecek olası "refah payı" veya "seyyanen zam" düzenlemeleri.

ABD'nin Venezuela Operasyonu: ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi ve Nicolas Maduro'nun alıkonulmasına ilişkin gelişmelerin Türkiye'ye ve bölgeye etkileri.

Terörle Mücadele: "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında sınır ötesindeki son durum ve Suriye'deki saha raporları.

Dış Politika: Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki son durum ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak olan diplomatik temaslar.