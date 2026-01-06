Kayserispor Stadyumu'nda zemine soğuk kalkanı!

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un maçlarına ev sahipliği yapan RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun zemini, kentte hava sıcaklıklarının eksi 17 derecelere kadar düşmesinin ardından, özel naylon örtü ile kaplandı.



Stadyum müdürü Ali Yılmaz, "Kış sezonunda zeminin rutin korumaları yapılıyor. Yapay çim güçlendirme araçları, yapay ışıklandırma vererek çimlerin güçlendirilmesini sağlıyoruz" dedi.



Kentte etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları eksi 17 derecelere kadar düştü. Süper Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor'un maçlarına ev sahipliği yapan RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda da zeminin korunması için çalışmalar yapıldı. Lige verilen arada, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. tarafından bakım ve onarımları yapılan stadyumda, zeminin dondan etkilenmemesi için çim üstüne özel naylon örtü serildi. Eksi 17 derecede stadyum zemini naylon örtüyle hava aldırılmazken, 2-3 gün arasında ise örtü kaldırılıp çimler havalandırıldı. Yapay güneşleme sisteminin de devrede olduğu stadyumda, çimlerin soğuk havadan zarar görmemesi için çalışmalar sürüyor.





Stadyum müdürü Ali Yılmaz,dedi.Ligin ikinci yarısı için çalışmalarının devam ettiğini belirten Yılmaz,diye konuştu.