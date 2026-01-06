06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
17:00
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Kayserispor Stadyumu'nda zemine soğuk kalkanı!

Kayserispor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun zemini, hava sıcaklıklarının eksi 17 dereceye düşmesi sonrası don riskine karşı özel naylon örtüyle koruma altına alındı.

calendar 06 Ocak 2026 13:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kayserispor Stadyumu'nda zemine soğuk kalkanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un maçlarına ev sahipliği yapan RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun zemini, kentte hava sıcaklıklarının eksi 17 derecelere kadar düşmesinin ardından, özel naylon örtü ile kaplandı.

Stadyum müdürü Ali Yılmaz, "Kış sezonunda zeminin rutin korumaları yapılıyor. Yapay çim güçlendirme araçları, yapay ışıklandırma vererek çimlerin güçlendirilmesini sağlıyoruz" dedi.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları eksi 17 derecelere kadar düştü. Süper Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor'un maçlarına ev sahipliği yapan RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda da zeminin korunması için çalışmalar yapıldı. Lige verilen arada, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. tarafından bakım ve onarımları yapılan stadyumda, zeminin dondan etkilenmemesi için çim üstüne özel naylon örtü serildi. Eksi 17 derecede stadyum zemini naylon örtüyle hava aldırılmazken, 2-3 gün arasında ise örtü kaldırılıp çimler havalandırıldı. Yapay güneşleme sisteminin de devrede olduğu stadyumda, çimlerin soğuk havadan zarar görmemesi için çalışmalar sürüyor.



'ÇİMİN SAĞLIKLI KALMASINI SAĞLADIK'

Stadyum müdürü Ali Yılmaz, "Kış sezonunda zeminin rutin korumaları yapılıyor. Yapay çim güçlendirme araçları, yapay ışıklandırma vererek çimlerin güçlendirilmesini sağlıyoruz. Bunu zaten kış boyunca sahada gezdirerek yapıyoruz. Kar yağışının ardından olağanüstü bir soğuk vardı. Hava sıcaklıkları eksi 17, 18 hatta 20'lere kadar düştü. Burada bu sistem yeterli olmuyor. Ekstradan koruyucu bir örtü sermemiz gerekti. Hava alabilen bir örtü ile bir de naylon örtülerimiz var. Biz hava çok soğuk olduğu için naylon örtüleri tercih ettik. 2-3 gün zeminin üzerini naylonla kapattık. 2-3 günde bir de örtüyü kaldırıp, havalandırma yaptık. Bu şekilde çimin sağlıklı kalmasını sağladık" dedi. 

'GÖLGE ALANLARDA GÜNEŞİN TAKLİDİ OLUYOR'

Ligin ikinci yarısı için çalışmalarının devam ettiğini belirten Yılmaz, "Şu anda zeminimiz iyi. Son maçtan sonra bakım çalışması yaptık. Ardından da bu soğuklar geldi. Yine de şu anda tohumlarımız çıktı. Zeminimiz iyi durumda. Zaten naylonu açtıktan sonra bunu da göreceksiniz. Şu anda ligin ikinci yarısına hazırız ama önümüzde biraz daha zaman var. Bu durum bizim için daha iyi olacak ve güzel bir zemin ile ikinci devreye başlayacağız. Yapay güneşlendirme ışıkları stadyumun yapısından dolayı gölge alanlarda kullanılan, güneşin taklidi gibi oluyor. Çimin güneşe ihtiyacı var. Bunu da stadyum yapısından dolayı sağlayamadığımız için özellikle kış aylarında sahalarda çok fazla gölge oluyor. Onun için bu ışıkları kullanıyoruz bu sayede çim hem daha fazla fotosentez yapıyor hem de kökünü güçlendirip, daha güçlü kalıyor. Yıllardır yapay ışıklandırmaları kullanıyoruz" diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.