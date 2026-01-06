Beşiktaş'ı ayrılığı açıkladı: Mert Günok

Beşiktaş, tecrübeli kaleci Mert Günok ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada,



"2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğunda emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Mert Günok'un, 7 Ocak Çarşamba günü altyapısından yetiştiği Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.Transfer sürecine bağlı olarak Cengiz Ünder başlığı da öne çıkıyor. Anlaşma kapsamında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemeyeceği, siyah-beyazlıların sezon sonunda Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanması halinde bedelin 6 milyon eurodan 4.5 milyon euroya düşeceği kaydedildi.Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok'un, imzanın atılması halinde 10 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

36 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı formayla 130 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 153 gol yedi ve 38 maçta kalesini gole kapadı. Ayrıca 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.



