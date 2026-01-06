06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
0-033'
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Beşiktaş'ı ayrılığı açıkladı: Mert Günok

Beşiktaş, 36 yaşındaki milli kaleci Mert Günok ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş, tecrübeli kaleci Mert Günok ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada,

"2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğunda emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.





FENERBAHÇE İLE İMZA BEKLENİYOR 

Mert Günok'un, 7 Ocak Çarşamba günü altyapısından yetiştiği Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

CENGİZ ÜNDER DETAYI

Transfer sürecine bağlı olarak Cengiz Ünder başlığı da öne çıkıyor. Anlaşma kapsamında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemeyeceği, siyah-beyazlıların sezon sonunda Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanması halinde bedelin 6 milyon eurodan 4.5 milyon euroya düşeceği kaydedildi.

10 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ 

Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok'un, imzanın atılması halinde 10 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

36 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı formayla 130 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 153 gol yedi ve 38 maçta kalesini gole kapadı. Ayrıca 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.