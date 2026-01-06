06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
17:00
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Trae Young için Wizards ihtimali gündeme geldi

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın takas edilmesi durumunda Washington Wizards, olası adresler arasında öne çıkan ekiplerden biri olarak görülüyor.

calendar 06 Ocak 2026 13:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA muhabiri Marc Stein'ın aktardığına göre Wizards, olası bir takas paketinde C.J. McCollum'u gözden çıkarabilir. McCollum'un bu sezon sona erecek olan 30.7 milyon dolarlık kontratı, Trae Young'ın bu sezonki 46 milyon dolarlık maaşının önemli bir bölümünü dengeleyebilir.

ESPN'den Shams Charania'ya konuşan kaynaklar, Young'ın menajerlerinin Atlanta yönetimiyle birlikte tüm tarafları memnun edecek bir takas senaryosu üzerinde çalıştığını belirtti.


Young için bir takasın gerçekleşmesi halinde üçüncü bir takımın devreye girip girmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Washington kadrosunda bu sezon 10 milyon doların üzerinde maaş alan diğer isimler yalnızca 14 yıllık tecrübeye sahip Khris Middleton ve kulübün gelecekteki yıldızı olarak görülen eski 2. sıra draft seçimi Alex Sarr.

Hawks'ın, 2019 Draftı'nda 5. sıradan seçtiği Trae Young için takas görüşmelerine artık daha açık olduğu belirtiliyor. Sekiz NBA sezonunda 25.2 sayı ve 9.8 asist ortalamaları yakalayan 27 yaşındaki oyun kurucu, 2025-26 sezonunda diz ve quadriceps sakatlıkları nedeniyle yalnızca 10 maçta forma giyebildi. Bu süreçte 19.3 sayı ve 8.9 asist ortalamaları yakalayan Young, kariyerinin çaylak sezonundan bu yana en düşük istatistiklerini üretti.

Atlanta, Young oynadığında bu sezon 2-8, Young'sız maçlarda ise 15-12'lik bir dereceye sahip.

Young, önümüzdeki sezon için geçerli olan 49 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmaması halinde bu yaz serbest kalabilecek. Hawks yönetimi sezon öncesinde Young ile kontrat uzatmak istese de, taraflar Ekim ayındaki son tarihe kadar anlaşmaya varamadı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.