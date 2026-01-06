Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. pic.twitter.com/2XToenxeA9



Nijerya Milli Takımı'nın Mozambik ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu maçında Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında gerginlik yaşandı.Maçta 63. dakikada dakikada Nijerya'nın 3-0'lık üstünlüğü sürerken, Osimhen ile Lookman bir anda tartışmaya başladı. İkili arasındaki bu gerginliği Wilfried Ndidi araya girerek bitirmek istedi.Karşılaşma sırasındaki kısa süreli gerginlik sonrası Osimhen oyundan çıktı.Maçın adamı seçilen ve karşılaşma sonrası Osimhen ile yaşadığı gerginlik sorulan Lookman, "." açıklamasını yaptı.