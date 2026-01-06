05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
4-1
05 Ocak
Mısır-Benin
3-1UZS
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
4-0
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
2-1
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
1-3
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Osimhen ile Lookman arasında gerginlik yaşandı!

Mozambik ile karşılaşan Nijerya'da Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında kısa süreli gerginlik yaşandı!

Nijerya Milli Takımı'nın Mozambik ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu maçında Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında gerginlik yaşandı.

Maçta 63. dakikada dakikada Nijerya'nın 3-0'lık üstünlüğü sürerken, Osimhen ile Lookman bir anda tartışmaya başladı. İkili arasındaki bu gerginliği Wilfried Ndidi araya girerek bitirmek istedi.

Karşılaşma sırasındaki kısa süreli gerginlik sonrası Osimhen oyundan çıktı.


LOOKMAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Maçın adamı seçilen ve karşılaşma sonrası Osimhen ile yaşadığı gerginlik sorulan Lookman, "Osimhen ile maçtan sonra henüz konuşmadım. Önemli olan kazanmaktı. Üst düzey bir oyuncu ve bu takım için çok önemli. Benim için sorun yok." açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
