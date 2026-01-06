06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
0-034'
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Bozkırdaki çocuklar belediyenin desteğiyle kulaç atmayı öğreniyor

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

calendar 06 Ocak 2026 15:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bozkırdaki çocuklar belediyenin desteğiyle kulaç atmayı öğreniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar, açılan kursla yüzmeyi ücretsiz öğreniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) öncülüğünde, Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezinin iş birliğiyle 2025 yılının haziran ayında pilot ilçe olan Sarıoğlan'daki üç Gençlik ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi hayata geçirildi.

Servisin gelişini dört gözle bekleyen çocuklar, evlerinden alınarak, tatil döneminde haftanın 3 günü, okullar açıldığında ise cumartesi günleri ilçede bulunan 3 kapalı yüzme havuzunu götürülüyor.


Havuzla ilk kez tanışan çocukların da aralarında bulunduğu kursiyerler, eğitmenler eşliğinde önce temel bilgileri öğreniyor, ardından uygulamalı eğitimlerle yüzmeyle tanışıyor.

Gelişimlerini desteklemek amaçlı merkezlerde düzenlenen akıl ve zeka oyunlarına da katılan çocuklar, kurs sonunda sertifika almaya hak kazanıyor.

- "Denize kıyısı olmayan bir şehirde bu proje bizim için çok önemli"

KAYMEK İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri Müdürü Ufuk Koçer, AA muhabirine, ilçelerde 14 havuzlarının bulunduğunu söyledi.

Tesislerinin dolmasının gurur verici olduğunu belirten Koçer, şunları kaydetti:

"Havuzlar olsun, fitness ve oyun salonları olsun, çocuklarımız uzakta da olsa yol cefası da olsa kurslardan faydalanmak için geliyor. 2016'dan beri faaliyet gösteren ilçe sosyal yaşam merkezlerimizde bugüne kadar 30 bin öğrencimiz hem tesislerden faydalandı hem de yüzmeyi öğrendi. 2025'in haziran ayından itibaren Sarıoğlan ilçemizde başlattığımız 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile şu ana kadar üç tesisimizde 200'den fazla öğrenci yüzmeyi öğrendi. İlçede bulunan 1570 öğrencinin tamamını bu hizmetten yararlandırmak için çalışmalarımız sürmektedir. Denize kıyısı olmayan, İç Anadolu'nun tam ortasında bulunan bir şehirde, bu proje bizim için çok önemli. Bütün öğrencilerimizi de bu hizmetten faydalandırmak için elimizden gelen her şeyi yapmak için gayret gösteriyoruz."

Koçer, proje için olanakları sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

- "Velilerimiz bu konuda çok mutlu"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül ise ilçe genelindeki 1570 öğrencinin tamamına yüzme öğretmek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bozkırdan, uzaklardan öğrencilerin geldiğini anlatan Ergül, "Velilerimiz bu konuda çok mutlu. Öğrencilerimiz burada yetkin hocalarımız vesilesiyle yüzme öğreniyor. Eğitmenlerin cankurtaranlık belgeleri de var. Eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar da inşallah 1570 öğrencimizin tamamına yüzmeyi öğretmiş olacağız. Çok zor şartlarda buraya geliyorlar ama spor yapmayı seviyorlar. Çocukların sosyalleşmesine büyük katkı sağlıyor. İlk kez yüzme öğreniyorlar. Önce burada teorik olarak eğitimlerini alıyorlar. Ardından havuzda yetkin hocalarımız onlara en iyi şekilde yüzmeyi öğretiyor." diye konuştu.

- "Yüzerken hiç zorlanmadım"

Yüzmeye gelen çocuklardan Mehmet Kaplan, havuza girdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kursun açıldığını öğrenince ailesinin hemen kayıt yaptırdığını belirten Mehmet, "İlk suya girdiğimde de mutlu oldum. Yüzerken hiç zorlanmadım. Hocalarım da hep bana yardım etti. Burada yüzme öğrenip,denizi olan bir alanda yüzmek istiyorum." dedi.

Oktay Umut Özkıran da ilk defa havuza girdiğini ve yüzmeyi öğrenmek için çabaladığını dile getirdi.

Veli Meryem Gül Yıldız da projeyi hayata geçiren ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.