New York Knicks'in sahibi James Dolan, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo ile ilgili çıkan takas söylentilerinden haberdar olmadığını belirtti ve mevcut kadro yapısını bozma niyetinde olmadıklarını vurguladı.
Dolan, Pazartesi günü WFAN radyosunda yayınlanan "The Carton Show with Craig Carton & Chris McMonigle" programında SNY'nin aktardığına göre şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda takımımızı seviyoruz. Kimyaları var. Birbirlerini seviyorlar. Bu kadar uyumlu bir soyunma odasını daha önce hiç görmedim."
"Orada çok büyük bir enerji var. Basketbol operasyonları başkanımız Leon (Rose) isterse beni her zaman geçersiz kılabilir ama bu grubu büyütmeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu takım şampiyonluk kazanabilir. Buna inanıyorum."
New York ve Milwaukee'nin ağustos ayında olası bir takası görüştüğü ancak anlaşmaya varamadığı daha önce gündeme gelmişti. Görüşmelerde hangi oyuncuların ya da draft haklarının konuşulduğu ise açıklanmadı.
Lig kaynaklarına göre Knicks, Antetokounmpo'nun Bucks'tan ayrılması halinde tek tercih ettiği takım konumunda. İki kez MVP seçilen yıldız oyuncunun kontratı 2026-27 sezonu sonuna kadar devam ediyor ve bir sonraki sezon için 62.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Ancak Antetokounmpo ve menajerinin, Bucks yönetimiyle uzun vadeli geleceği konusunda görüşmelere başladığı bildiriliyor.
Geçen sezon Doğu Konferansı finaline yükselen Knicks, bu başarının üzerine koymayı hedefliyor. Mike Brown'un ilk sezonunda New York, 23 galibiyet – 12 mağlubiyetle konferansta ikinci sırada yer alıyor.
Dolan, takımın temellerini atan isim olarak görevine son verilen Tom Thibodeau'ya da kredi verdi ancak bir sonraki seviyeye geçmek için teknik direktör değişikliğinin şart olduğunu savundu:
"Tom Thibodeau ile şampiyonluk kazanılamaz demiyorum. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ancak uzun vadeli ve sürdürülebilir bir rekabet gücü istiyorsanız, Tom'un olduğundan daha iş birliğine açık bir koça ihtiyacınız var."
Dolan sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
"Tom hâlâ harika bir koç. NBA'de yeniden koçluk yapmalı. Eğer sıfırdan bir takım kuruyor olsaydım, onu almak büyük bir kazanç olurdu. Bize geldiğinde disiplin getirdi, strateji getirdi, bizi bu noktaya taşıdı. Ancak artık yolun geri kalanını tamamlamak için bir değişime ihtiyaç duyduğumuzu düşündük."
