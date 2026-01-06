New York Knicks'in sahibi James Dolan, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo ile ilgili çıkan takas söylentilerinden haberdar olmadığını belirtti ve mevcut kadro yapısını bozma niyetinde olmadıklarını vurguladı.Dolan, Pazartesi günü WFAN radyosunda yayınlanan "The Carton Show with Craig Carton & Chris McMonigle" programında SNY'nin aktardığına göre şu ifadeleri kullandı:New York ve Milwaukee'nin ağustos ayında olası bir takası görüştüğü ancak anlaşmaya varamadığı daha önce gündeme gelmişti. Görüşmelerde hangi oyuncuların ya da draft haklarının konuşulduğu ise açıklanmadı.Lig kaynaklarına göre Knicks, Antetokounmpo'nun Bucks'tan ayrılması halinde tek tercih ettiği takım konumunda. İki kez MVP seçilen yıldız oyuncunun kontratı 2026-27 sezonu sonuna kadar devam ediyor ve bir sonraki sezon için 62.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Ancak Antetokounmpo ve menajerinin, Bucks yönetimiyle uzun vadeli geleceği konusunda görüşmelere başladığı bildiriliyor.Geçen sezon Doğu Konferansı finaline yükselen Knicks, bu başarının üzerine koymayı hedefliyor. Mike Brown'un ilk sezonunda New York, 23 galibiyet – 12 mağlubiyetle konferansta ikinci sırada yer alıyor.Dolan, takımın temellerini atan isim olarak görevine son verilen Tom Thibodeau'ya da kredi verdi ancak bir sonraki seviyeye geçmek için teknik direktör değişikliğinin şart olduğunu savundu:Dolan sözlerini şu ifadelerle tamamladı: