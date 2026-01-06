Golden State Warriors forması giyen Jonathan Kuminga'nın geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, genç forvet için üç yeni takımın daha takas ihtimali kapsamında gündeme geldiği öne sürüldü.Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans ve Washington Wizards, Kuminga ile ilişkilendirilen son takımlar oldu.Jonathan Kuminga ve Golden State Warriors cephesindeki gelişmeler yakından takip edilirken, NBA çevrelerinde güvenilir kaynaklardan biri olarak kabul edilen Kevin O'Connor, genç oyuncu için devreye girebilecek üç potansiyel takımı değerlendirdi.Yahoo! Sports NBA analisti O'Connor'a göre, Kuminga ile adı anılan ekipler Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans ve Washington Wizards.Portland cephesinde olası senaryoların merkezinde Jerami Grant veya Jrue Holiday yer alıyor. Ancak O'Connor, Warriors'ın Holiday gibi tecrübeli bir guardı kadrosuna katma konusunda çekinceleri olabileceğini vurguladı. Bunun temel nedenleri arasında Holiday'nin yaşı ve Golden State'in uzun süredir small-ball ağırlıklı oyun anlayışını benimsemiş olması gösteriliyor.New Orleans Pelicans ise Warriors'a Kuminga karşılığında en güçlü takas geri dönüşlerini sunabilecek ekip olarak öne çıkıyor. Pelicans'ın Herbert Jones ve Trey Murphy III gibi iki değerli kanat oyuncusuna sahip olması, Golden State açısından cazip bir paket oluşturuyor. Ancak son çıkan haberler, New Orleans'ın bu iki genç ve potansiyeli yüksek oyuncuya yönelik yoğun piyasa ilgisine rağmen kadroyu koruma konusunda kararlı olduğunu ortaya koyuyor.Bu tablo içerisinde yeniden yapılanma sürecindeki Washington Wizards, Kuminga için dikkat çekici bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Wizards'ın genç oyunculara gelişim alanı tanıyan yapısı, Kuminga'nın kariyerinde bir sonraki adımı atabilmesi açısından uygun bir ortam sunabilir.Geçtiğimiz eylül ayında Warriors ile iki yıl için toplam 48.5 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza atan Kuminga, 15 Ocak itibarıyla takas edilebilir statüye kavuşacak. Ancak genç oyuncu, son bir aydır başantrenör Steve Kerr tarafından sık sık DNP (oynamadı – koç kararı) listesine alınmasıyla dikkat çekiyor.Bu sezon 18 maçta forma giyen Kuminga, 11.8 sayı, 6.2 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakaladı.