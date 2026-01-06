Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar'dan Galatasaray itirafı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atko Grup Pendikspor'un teknik direktörü Uğur Uçar, kimsenin kendilerinden beklemediği bir hayali gerçekleştirerek şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.



İstanbul temsilcisinin 38 yaşındaki teknik direktörü, Belek'te sezonun ikinci yarısı öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Çalışmaların iyi gittiğini belirten Uçar, "İlk yarı bittikten sonra takıma 4-5 gün izin verdim. Birkaç gündür Antalya'dayız. Günde çift idmanla devam ediyoruz. 3-4 gün daha burada kaldıktan sonra İstanbul'a döneceğiz. Şu an bizim açımızdan her şey yolunda." diye konuştu.

Transferle ilgili bilgi veren genç teknik adam, "ifadelerini kullandı.Uğur Uçar, 1. Lig'deki rekabetle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Süper Lig'de "büyük" takımların şampiyonluğa oynadığı bir yapının olduğunu vurgulayan Uçar,şeklinde görüş belirtti.Takımda güzel bir aile ortamının olduğunun altını çizen Uçar, şunları kaydetti:Uğur Uçar, sezon sonuna kadar performans olarak aynı çizgide devam etmek istediklerini aktardı.Takım bütçesinin iyi olması durumunda 1. Lig'de etkili oyuncuların transferleriyle fark oluşturduklarını dile getiren genç teknik direktör,değerlendirmesinde bulundu.Bireysel, kendi başına bir şeyler yapmak isteyen oyuncu grubuyla yollarını ayırdıklarının altını çizen Uğur Uçar, "Transfer yaparken de oyuncuların karakterine kadar her şeyi araştırdık. Sonuçlar da bizi şaşırtmadı." dedi.Genç çalıştırıcı, Süper Lig'e çıkmaları halinde planlarının hazır olduğunu anlattı.Pendikspor'u, futbolcuları ve personeli çok sevdiğini belirten Uğur Uçar, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:Uğur Uçar, futbol camiasında dostlukların sayısının az olduğunu vurguladı.Galatasaray'da kendi zamanlarında altyapı kültürünün çok farklı olduğunu söyleyen Uçar, "2-3 yaş büyüğümüze ağabey derdik. Biz bu terbiyeleri alarak büyüdük. İlişkilerimiz hiçbir zaman kopmadı, A takıma da beraber çıktık. Bu zamana kadar getirebilmek de güzel. Futbol camiası büyük gözükebilir ama çok küçük bir camiadır. Dostluk sayısı çok azdır. Biz de bu bağı koparmadık." diye konuştu.Uçar, sportif direktör Ferhat Öztorun ile olan arkadaşlağına ilişkin ise "Biz Ferhat hocayla minik takımdan A takıma kadar oda arkadaşıydık. Hayat bizi bir şekilde hep kesiştiriyor. Biz artık ayrılmaz bir bütünüz. Birbirimizin eksiklerini kapattığımızı düşünüyorum. Dışarıdan sakin görünüyorum ama sinir katsayım daha yüksektir. Ferhat daha sakin olduğu için birbirimizi törpülüyoruz. Bunun saha içinde ve dışında çok faydası oluyor." ifadelerini kullandı.Genç çalıştırıcı, beraber çalıştığı teknik direktörlerden öğrendiklerini şöyle dile getirdi:Gelecekte Süper Lig'de ve Avrupa'da takım çalıştırma hedefini gerçekleştirmek istediğini vurgulayan Uçar,değerlendirmesini yaptı.Uğur Uçar, Galatasaray'ı çalıştırmanın hayalini kurduğunu dile getirdi.Önceliğinin Pendikspor olduğunu belirten Uçar,dedi.Okan Buruk ile hem takım arkadaşı hem de rakip olarak da futbol oynadıklarını anımsatan Uçar,şeklinde konuşmasını tamamladı.