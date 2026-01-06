06 Ocak
Cuesta, Vasco'da kaldı! Galatasaray'a yeni ödeme

Vasco da Gama, Carlos Cuesta'nın sözleşmesindeki +1 yıl kiralama opsiyonunu kullanarak 26 yaşındaki stoperle 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli yeni sözleşme imzaladığını Brezilya Futbol Federasyonu'na bildirdi.

calendar 06 Ocak 2026 13:42 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 13:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Cuesta, Vasco'da kaldı! Galatasaray'a yeni ödeme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta, Brezilya ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kolombiyalı savunmacı için önemli bir karar alındı.

VASCO DA GAMA, CUESTA'YI KADRODA TUTTU

Brezilya temsilcisi, Carlos Cuesta'nın sözleşmesinde yer alan +1 yıllık kiralama opsiyonunu devreye soktu. Bu gelişmeyle birlikte 26 yaşındaki stoperin Vasco da Gama'daki sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.

GALATASARAY'A ÖDEME YAPILDI

Vasco da Gama, opsiyonun kullanıldığını Brezilya Futbol Federasyonu'na bildirirken, anlaşma kapsamında Galatasaray'a 1.5 milyon euro ödeme yaptı. 

 

