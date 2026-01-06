Adana'da çocuklarla buluşan Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Adana'da ilkokul öğrencileriyle buluştu.



Başkan Saran, yönetim kurulu üyeleriyle "Her Deplasman Bir Okul Projesi" kapsamında merkez Sarıçam ilçesindeki Akkuyu İlkokulunu ziyaret etti.



Öğrencilerle sohbet eden ve çanta dağıtan Saran, daha sonra Fenerbahçe forması imzalayarak fotoğraf çektirdi.

Başkan Saran, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek,ifadelerini kullandı.