Türkiye'de 50 bine yakın öğrenci judo yapıyor

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye genelinde başlattıkları okul projesini 50 kentte sürdürdüklerini, 6 bin 669 çocukla başladıkları projede şu anda 50 bine yakın öğrencinin okullarda judo yaptığını söyledi.Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025'te lisanslı sporcu sayısını 200 bin ile tamamladıklarını belirtti.Hedeflerinin bu sayıyı 300 bin seviyesine çıkarmak olduğunu anlatan Huysuz, "Sporcu sayısı arttıkça bu durum rekabetin ve kaliteli sporcu sayısının artmasına vesile olacak." ifadesini kullandı.Yeni yılda sporcu sayısını artırmanın yanı sıra yeni başarılar hedeflediklerini dile getiren Huysuz, bu yıl 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın puanlamalarının başlayacağını vurguladı.Özellikle olimpik milli sporcu sayısını artırmak istediklerini aktaran Huysuz, "Şu anda olimpik havuzda 30 sporcumuz var. Sayıyı 40-50'ye çıkartıp, bu rekabetle 2028'in kadrosunu oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.Sezer Huysuz, İtalya'da kampta olan olimpik milli takımın Japonya'da da kampa gireceğini söyledi.2028 Olimpiyat Oyunları için altyapıdan yetişen genç judoculara güvendiklerini vurgulayan Huysuz, şöyle devam etti:"Bunlardan bazıları Sinem Oruç, Tuana Gülenay, İbrahim Tataroğlu ve Salih Yıldız. Şimdi hedefimiz onların 2028 Olimpiyatları'nda madalya almasını sağlamak ancak bunlar bizim için yeterli değil. Amacımız olimpik milli sporcu sayımızı artırmak. Hedefimiz bu sporcularımızdan 10'unu olimpiyatlara götürüp, inşallah bu sefer olimpiyatlarda madalya kazanmak."Huysuz, federasyonun kamp eğitim merkezini devlet desteğiyle Ankara'da inşa edildiğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kamp eğitim merkezinin açılmasıyla sporcularımızı 365 gün kendi tesisimizde çalıştıracağız. Bu merkezimizin fizik tedavi merkezi, restoran, kütüphane ve sinema salonu gibi alanları var. 48 odalı 124 kişilik bir yer burası. Sporcularımız için 365 gün 24 saat bilfiil aktif olarak vakit geçirebilecekleri bir alan yaptık. İnşallah bu yıl açılışını yapacağız. Federasyon başkanı olduktan sonra en büyük hayalim kendi tesisimizin olması yönündeydi. Şimdi orayı 5 yıldızlı otel konseptinde yapıp sporcularımızla birlikte 365 gününü orada geçireceğiz. 2028 Olimpiyat sürecine kadar sporcularımız çalışmalarını sürdürecek. Bu projemiz inşallah Türk judosunu daha ileriye taşıyacak."Sezer Huysuz, kamp eğitim merkezinden milli sporcuların yanı sıra ülkenin farklı illerinde başarılı olan sporcuların da faydalanabileceğini söyledi.Judonun tabana yayılması amacıyla 2019 yılında hayata geçirdikleri okul projesine değinen Huysuz, şunları kaydetti:"Okul projesine başladığında ilk hedefimiz 20 ilde 20 okuldu. Pilot bölgeyi Ordu yapmıştık. Ordu'daki başarı potansiyelimiz bizi daha çok ateşledi. Türkiye genelinde okul projemizi 50 ile yaymayı başardık. Projeye 6 bin 669 çocukla başlamıştık, şu anda 50 bine yakın öğrencimiz okullarda judo yapıyor. İl sayısını ve öğrenci sayısını gelecek yıllarda kademeli şekilde artırmak istiyoruz."