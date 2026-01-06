06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
17:00
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Samsunspor'dan sakatlık açıklaması: Rick van Drongelen

Samsunspor, Hollandalı savunmacı Rick van Drongelen'in sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçının kadrosunda olmayacağını açıkladı.

calendar 06 Ocak 2026 11:25 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 12:00
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Samsunspor'dan sakatlık açıklaması: Rick van Drongelen
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Samsunsporlu Rick van Drongelen'in Fenerbahçe ile oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yer almayacağı bildirildi. 

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Rick van Drongelen'in, TFF Süper Kupa yarı final müsabakası kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hissettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir. Rick van Drongelen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.