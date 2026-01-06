Samet Akaydin'den transfer cevabı! Ayrılıyor mu?

Çaykur Rizespor oyuncusu Samet Akaydın, sezon sonu sözleşmesinin bittiğini belirterek "Sezon sonuna kadar Rizespor için her şeyimi vereceğim." dedi.



Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-mavili takımın milli oyuncusu Samet Akaydın, AA muhabirine, ligin ilk yarısında genel olarak iyi oynadıklarını ancak sonuca yansıtamadıklarını söyledi.



Ligin ikinci yarısında ellerinden gelenin daha iyisini yapmaları gerektiğini vurgulayan Samet Akaydın, "Takımımızın kalitesinin, puan durumundaki yerini hak etmediğini düşünüyorum. Sonuç olarak çok geride kaldık. Bunları düzeltebilseydik daha farklı yerlerde olabilirdik. Kampta, yoğun çalışıyoruz. Güzel bir ortamımız var. İkinci yarıya daha iyi başlamak istiyoruz. Daha yukarıya tırmanmanız gerekiyor." dedi.



"SEZON SONU SÖZLEŞMEM BİTİYOR"

Samet Akaydın, bireysel performas anlamında sezonun ilk yarısını iyi geçirdiğini dile getirdi.Bu sezon daha iyi çalıştığını ve daha iyi odaklandığını anlatan milli futbolcu,diye konuştu.Samet Akaydın, tek hayalinin milli takımla Dünya Kupası'na gitmek olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: