Lyon'a transfer olan Endrick'ten Carlo Ancelotti itirafı!

Olympique Lyonnais'in, Real Madrid'den 6 aylığına kiraladığı 19 yaşındaki Brezilyalı forvet Endrick, resmi imza töreninde transfer sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç yıldız, bu kararı alırken Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin tavsiyelerinin de etkili olduğunu söyledi.





"KALBİM VE AKLIM LYON'DA"



Lyon'un antrenman merkezindeki tanıtımda konuşan Endrick, düzenli forma giyebilmek için Real Madrid'den ayrılmaya karar verdiğini belirterek, "Eşimle birlikte oynamam gereken bir döneme girdiğime karar verdik. Lyon gibi büyük bir kulübün ilgisi gelince bunun doğru yol olduğunu hissettim. Kalbim ve aklım şu an Lyon'da" ifadelerini kullandı.

Endrick, Carlo Ancelotti ile yaptığı görüşmeye de değindi. Genç futbolcudedi.Son 6 ayda Real Madrid'de yalnızca bir kez ilk 11'de başlamasına rağmen bu süreci olumsuz görmediğini vurgulayan Endrick,diye konuştu.Transfer ihtimali netleşince Lyon maçlarını yakından izlemeye başladığını söyleyen Brezilyalı golcü, teknik direktör Paulo Fonseca ile yaptığı görüşmelerin de kendisini rahatlattığını belirtti. Portekizli bir teknik ekiple çalışmanın kendisi için avantaj olduğunu vurguladı.Genç yıldız, sezonun geri kalanında takıma katkı sağlamak ve Lyon'u ligde mümkün olan en üst sıraya taşımak istediğini sözlerine ekledi.