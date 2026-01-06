06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
17:00
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Lyon'a transfer olan Endrick'ten Carlo Ancelotti itirafı!

Olympique Lyonnais'e kiralık olarak gelen Endrick, transfer kararında Carlo Ancelotti'nin tavsiyelerinin etkili olduğunu belirtirken, "Kalbim ve aklım Lyon'da" dedi.

calendar 06 Ocak 2026 14:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Lyon'a transfer olan Endrick'ten Carlo Ancelotti itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Olympique Lyonnais'in, Real Madrid'den 6 aylığına kiraladığı 19 yaşındaki Brezilyalı forvet Endrick, resmi imza töreninde transfer sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç yıldız, bu kararı alırken Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin tavsiyelerinin de etkili olduğunu söyledi.

"KALBİM VE AKLIM LYON'DA"

Lyon'un antrenman merkezindeki tanıtımda konuşan Endrick, düzenli forma giyebilmek için Real Madrid'den ayrılmaya karar verdiğini belirterek, "Eşimle birlikte oynamam gereken bir döneme girdiğime karar verdik. Lyon gibi büyük bir kulübün ilgisi gelince bunun doğru yol olduğunu hissettim. Kalbim ve aklım şu an Lyon'da" ifadelerini kullandı.



"ANCELOTTI'NİN ETKİSİ OLDU"

Endrick, Carlo Ancelotti ile yaptığı görüşmeye de değindi. Genç futbolcu, "Carlo ile konuştum. Bana gelişmem için neler yapmam gerektiğini söyledi. En önemli tavsiyesi; Real Madrid'den ayrılıp oynayabileceğim, mutlu olabileceğim bir yere gitmem yönündeydi. Onun sözlerini dinlemek istedim. Bu karar bana ait ama Ancelotti'nin etkisi de oldu" dedi.

"HAYATIMIN EN İYİ AYLARIYDI"

Son 6 ayda Real Madrid'de yalnızca bir kez ilk 11'de başlamasına rağmen bu süreci olumsuz görmediğini vurgulayan Endrick, "Bu dönem benim için zor değil, aksine hayatımın en iyi aylarıydı. Aile hayatımı kurdum, kişisel olarak geliştim. Bugün daha olgun ve mutlu biriyim" diye konuştu.

LIGUE 1 VE FONSECA DETAYI

Transfer ihtimali netleşince Lyon maçlarını yakından izlemeye başladığını söyleyen Brezilyalı golcü, teknik direktör Paulo Fonseca ile yaptığı görüşmelerin de kendisini rahatlattığını belirtti. Portekizli bir teknik ekiple çalışmanın kendisi için avantaj olduğunu vurguladı.

Genç yıldız, sezonun geri kalanında takıma katkı sağlamak ve Lyon'u ligde mümkün olan en üst sıraya taşımak istediğini sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.