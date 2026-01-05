05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Beşiktaş'tan 18 milyon euroluk kanat hamlesi!

Beşiktaş, Benfica forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Andreas Schjelderup'u zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

05 Ocak 2026 12:48
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'tan 18 milyon euroluk kanat hamlesi!
Beşiktaş, Andreas Schjelderup transferi için girişimlerini hızlandırdı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre, siyah-beyazlılar, genç futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor. 

Andreas Schjelderup, Roma'nın ilgisinden memnun olsa da Beşiktaş'ın da radarında bulunuyor.

18 MİLYON EURO'LUK FORMÜL



Haberde, Beşiktaş'ın planladığı anlaşmada satın alma opsiyonunun belirli hedeflerin gerçekleşmesi halinde zorunlu hale geleceği ve bu transferin Benfica cephesine yaklaşık 18 milyon euro kazandırabileceği belirtiliyor.

RAFA VE JURASEK'TEN BAĞIMSIZ

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin, Schjelderup dosyasını Rafa Silva ve David Jurasek transferlerinden bağımsız şekilde yürütmek istediği vurgulanıyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
