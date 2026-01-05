Beşiktaş'tan 18 milyon euroluk kanat hamlesi!

Beşiktaş, Andreas Schjelderup transferi için girişimlerini hızlandırdı.



Portekiz basınından Record'un haberine göre, siyah-beyazlılar, genç futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor.



Andreas Schjelderup, Roma'nın ilgisinden memnun olsa da Beşiktaş'ın da radarında bulunuyor.





18 MİLYON EURO'LUK FORMÜL

Haberde, Beşiktaş'ın planladığı anlaşmada satın alma opsiyonunun belirli hedeflerin gerçekleşmesi halinde zorunlu hale geleceği ve bu transferin Benfica cephesine yaklaşık 18 milyon euro kazandırabileceği belirtiliyor.Öte yandan Beşiktaş yönetiminin, Schjelderup dosyasını Rafa Silva ve David Jurasek transferlerinden bağımsız şekilde yürütmek istediği vurgulanıyor.