Alperen Şengün'ün parkelerden ne kadar uzak kalacağı belli oldu.Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, geçtiğimiz günlerde Dallas Mavericks ile oynadıkları maçın hemen başında sağ ayak bileğinden sakatlanmış ve karşılaşmayı tamamlayamamıştı.Rockets koçu Ime Udoka, yıldız oyuncunun son durumu hakkında açıklamalarda bulundu ve ne kadar süre parkelerden uzak kalacağını açıkladı.Udoka'ya göre Alperen,arasında bir süre takımla birlikte olamayacak. Koç Udoka, Alperen'in bileğindeki şişliğin inmesi ve yıldız oyuncunun mobilitesini tekrar kazanması gerektiğini belirtti.Alperen, bu sezon forma giydiği 28 maçta 21.8 sayı – 9.0 ribaund – 6.5 asist ortalamaları yakaladı.