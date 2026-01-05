Tom Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel açıklaması: 'Şok olduk'

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Tom Dele-Bashiru, sezonu ilk 6 arasında bir yerde bitirmek istediklerini söyledi.Dele-Bashiru, takımının sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya Belek'te, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Kısa süre önce sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladıklarını anımsatan 26 yaşındaki orta saha, ilk haftalarda yaşadıkları şanssızlıklarla ilgili, "İzlediğim maçlarda mücadele var, galibiyet için çok uğraşılıyor ama ne yazık ki bir türlü 3 puan gelmiyordu. İlk geldiğimde de bir Rizespor maçı oynadık. Rizespor maçını oynadığımızda da bence galibiyeti hak etmiştik ama en kötü beraberliği hak ettiğimiz bir maçtı. Ne yazık ki maçı mağlubiyetle bitirdik ama dönüm noktası gibiydi. Çünkü çok iyi bir futbol ve çok iyi bir mücadele ortaya koyulmuştu. Zaten onun devamında da Eyüpspor maçıyla ilk galibiyet geldi." değerlendirmesinde bulundu.Sezonun ilk yarısındaki bireysel performansını da değerlendiren Nijeryalı oyuncu, "Ben iyi de başladığımı düşünüyorum. Ortalama ve ortalamanın üstü bir performans ortaya koyduğumu söyleyebilirim. Lige bir alışma süresi var. Ben de bu süreci geçirdim. Çok daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Şu ana kadarki performansımın ikinci yarıda üstüne koyarsam çok daha iyi olacak." diye konuştu.Dele-Bashiru, teknik direktör Volkan Demirel'in ayrılık kararını takım olarak duyduklarında "şok" yaşadıklarını belirtti.Ayrılığa rağmen hayatın devam ettiğini ifade eden Tom Dele-Bashiru, şunları kaydetti:"Hepimiz şaşırdık, hatta şok olduk. Çünkü bu karar bir galibiyetten sonra geldi. Hepimiz kendimizi iyi hissediyorduk. Bir şeyler iyi gitmeye başlamıştı, üstüne koymaya başlamıştık ama bir anda böyle bir karar aldığını açıkladı. Bazen insanların kişisel kararlarına saygı duymak gerekiyor. Biz kendisini vazgeçirmeye de çalıştık. O kararından dönmedi. Önümüze bakmamız gerekiyor. Kararlarını alan insanlara saygı duyup biz de önümüze baktık ve devam ettik."Gençlerbirliği Kulübünde sezon içinde yönetim değişikliklerinin olmasıyla ilgili bir soruya tecrübeli oyuncu, "Bu tür değişimlerin bu kadar ani ve fazlaca olması iyi bir şey değil. Hepimizi şaşırttı, hepimizin kafasını karıştırdı. Biz futbolcu olarak mesleğimize odaklanmak zorundayız. Sahanın içine odaklanmak zorundayız. Elimizdeki kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmak zorundayız. Biz de bence takım olarak bunu yaptık. Yönetimsel sorunlar oldu, bazen ödemelerde gecikmeler oldu ama ne olursa olsun biz elimizden geleni saha içinde yapalım, kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanalım. Bunları konuştuk ve buraya kadar geldik. Bunlar tabii bir şekilde çözüldü. Umarım bundan sonra da bu ve benzeri sorunlar yaşamayız." yanıtını verdi.Dele-Bashiru, sezonu ligde orta sıralarla ilk 6 arasında bitirebileceklerini aktardı.Takım olarak oyuncuların birbirine olan inancından bahseden Nijeryalı oyuncu, "Bir inancımız var ve bunu ortaya koyduk. Bunu her maç daha fazla yapıyoruz. Umarım ligin ikinci yarısında da bunu yapmaya devam ederiz. Orta sıralarla ilk 6 arasında bir yerde bitirebileceğimizi düşünüyorum. Eğer altımızda olan takımları hiç fire vermeden yenebilirsek ya da puanlar alabilirsek bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Aynı seviyede kalmamız gerekiyor. Yoksa bunu başarmamız kolay olmayacak. Son zamanlarda gösterdiğimiz futbolu ortaya koyabilirsek belki insanları şaşırtabilecek bir yerde de bitirebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Teknik direktör Metin Diyadin'den övgüyle söz eden kırmızı-siyahlı orta saha oyuncusu, "Metin Diyadin çok iyi bir hoca. Özellikle çok tutkulu bir hoca. Hiçbir zaman geri çekilerek oynamamızı istemiyor. Önde oynamamızı istiyor. Hiçbir takıma karşı birinci bölgeye çekilmememizi ya da geride oyunu karşılamamızı istemiyor. Gerekirse adam adam önünde basmamızı da istiyor. Bu da iyi bir şey. Önde nasıl oynanır, ne yapılması gerekiyor hepsini açıklamaya çalışıyor. Benim açımdan bu da iyi bir şey. Orta saha oynuyorum, ekibi de özellikle ne yapmam gerektiğini, nasıl oynamam gerektiğini bana söylüyor. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.Tom Dele-Bashiru, Manchester City altyapısında birlikte çalıştığı İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın hatalara tahammülü olmadığını anlattı.Guardiola'ya kendisine A takımla antrenmanlara çıkma şansı verdiği için minnettar olduğunu dile getiren kırmızı-siyahlı futbolcu, "O bir deha. Bir sene orada bulundum. O bulunduğum süre içerisinde çok fazla şey öğrendim. Kendime ne kadar güvenebileceğimi, ne kadar daha iyi şeyler yapabileceğimi gördüğümü söyleyebilirim. O kadar ayrıntılara dikkat eden bir insan ki futbol içinde ne kadar ayrıntı varsa ondan öğrenebilirsiniz. Hiç aklınıza gelmeyen birçok ufak ayrıntıyı size gösteriyor. Bu da gördüğünüz zaman kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. Birçok eğlenceli antrenman da yaptık. Hiç sevmediği şey hatalar olmasıydı. Hatalara çok tahammülü yoktu." diye konuştu.Nijeryalı futbolcu, vatandaşı Victor Osimhen'in dünyanın en iyi forvetlerinden biri olduğunu vurguladı.Galatasaraylı oyuncunun çok iyi işler yaptığının altını çizen Dele-Bashiru, "Rüya 9 numara. Şu anda dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Hızı var, tekniği var, kafa toplarında iyi. Bir forvette olması gereken tüm özelliklere sahip inanılmaz bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.Tom Dele-Bashiru, bir dönem Hatayspor formasını da giyen kardeşi Fisayo Dele-Bashiru ile Türkiye'ye gelmeden Süper Lig ile ilgili konuşmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Fisayo ile aramızda arkadaşça bir rekabet var. Kendisi de Türkiye'de bir sene oynadı. İyi de bir sezon geçirdi. Devamlı birbirimizi kolluyoruz ve takip ediyoruz. Neredeyse tüm her şeyi iyi olarak söyledi. Türkiye'deki fiziksel mücadeleye hazır olmam gerektiğini, adam adama savunmaların olduğunu, güçlü olmazsam sıkıntı yaşayacağımı söyledi. Dışarıdan baktığınızda fiziksel durum gözükmüyor ama ben de içine girdiğimde bunu gördüm. Bu konuda beni çok uyarmıştı." diyerek sözlerini tamamladı.