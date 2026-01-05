05 Ocak
Inter anlaştı: Cancelo, Barcelona'yı bekliyor

Inter, Portekizli futbolcu Joao Cancelo'nun transferi için Al Hilal ile anlaşma sağladı. Önceliği Barcelona'ya veren Cancelo, kesin kararını 1-2 gün içerisinde verecek.

calendar 05 Ocak 2026 17:26
Inter, Al Hilal forması giyen Joao Cancelo transferinde önemli mesafe kat etti.

Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, Portekizli futbolcunun transferi için Al Hilal ile anlaşma sağladı.

ÖNCELİĞİ BARCELONA

Cancelo ise önceliğini daha önce de forma giydiği Barcelona'ya verdi. Barcelona'nın transferine ilgi gösterdiği Cancelo, Katalan ekibinin transfer için somut adım atmasını bekliyor.

KESİN KARARINI VERECEK


Barcelona'dan hamle bekleyen Cancelo, Inter ve Al Hilal'den süre istedi. 31 yaşındaki futbolcu, transfer için kesin kararını 1-2 gün içerisinde verecek.

Deneyimli oyuncu istediği süre sonunda Inter'e gitmeye karar verirse; Al Hilal, Inter ile anlaşması gereği transfer anlaşmasına Francesco Acerbi veya Stefan de Vrij'den birini de dahil edecek.

SEZON PERFORMANSI

Al Hilal'de bu sezon 6 maçta süre bulan Joao Cancelo, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

