Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Memphis Grizzlies karşısında alınan geri dönüş galibiyetinde Chris Paul'u geride bırakarak tüm zamanların asist listesinde ikinci sıraya yükseldi ve kariyerine bir kilometre taşı daha ekledi.Lakers'ın Memphis Grizzlies karşısında 120-114 kazandığı geri dönüş maçında LeBron James, normal sezon ve playoff maçları birlikte değerlendirildiğinde Chris Paul'u geçerek NBA tarihinin en çok asist yapan ikinci oyuncusu oldu.Los Angeles, ikinci çeyrekte 16 sayı geriye düştüğü bir bölümde hem hücumda hem savunmada ritmini kaybetmişti. Bu noktada LeBron devreye girerek takımını sakinleştirdi; tempoyu yükseltti, şutörleri besledi ve doğru okumalarla geri dönüşün fitilini ateşledi.James maçı 37 dakikada; 26 sayı, 7 ribaund ve 10 asistle tamamladı. Sahadan yüzde 57'nin üzerinde isabetle oynayan yıldız oyuncu, hücumu kontrol etti ve özellikle maçın son bölümünde her pozisyonun kritik olduğu anlarda sorumluluk aldı.Luka Doncic ve Austin Reaves'in skor yükünü daha fazla üstlendiği bu dönemde LeBron, oyun kurucu rolünü benimsemiş durumda. Savunmaları okuyarak avantaj yaratmaya, takım arkadaşlarını pozisyona sokmaya odaklanan yıldız isim, Lakers hücumunun dengeli ve verimli kalmasında kilit rol oynuyor.