Kocaelispor'da Samet Yalçın'a 1. Lig'den sürpriz talipler!

Kocaelispor forması giyen Samet Yalçın için Çorum FK ve Amed SK yarışa girerken, yeşil-siyahlılar bonservisi 15 milyon TL olarak belirledi.

05 Ocak 2026 13:40
Fotoğraf: X.com
Kocaelispor formasıyla sergilediği oyun disiplini ve temposuyla öne çıkan Samet Yalçın, transferin gözde isimlerinden biri haline geldi.

1. Lig'de hedefe oynayan takımların radarına giren Samet Yalçın için Çorum FK ile Amed SK'nin yarış halinde olduğu belirtiliyor. Kocaelispor yönetimi, başarılı futbolcu için 15 milyon TL bonservis bedeli belirledi. Ayrıca Sakaryaspor'un da oyuncuya ilgi gösterdiği öğrenildi.

Kulislerde, zirve hesapları yapan bazı kulüplerin futbolcu cephesiyle dolaylı temaslar kurduğu konuşulurken, şu ana kadar resmiyete dökülmüş bir girişim bulunmuyor. Samet Yalçın'ın kariyer planlaması konusunda net bir karar vermediği ve tüm seçenekleri değerlendirdiği ifade ediliyor.



YÖNETİMDEN RAKAM, TEKNİK HEYETTEN VETO

Olası bir ayrılığa karşı yönetim 15 milyon TL'lik bedeli masaya koyarken, teknik direktör Selçuk İnan mevcut kadro yapısının korunmasından yana. İnan'ın, yerli rotasyonda önemli bir rol üstlenen Samet Yalçın'ın takımda kalmasını istediği belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin, transfer dosyasının seyrini belirlemesi bekleniyor. (Özgür Kocaeli)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
