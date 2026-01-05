Kocaelispor'da Samet Yalçın'a 1. Lig'den sürpriz talipler!

Kocaelispor formasıyla sergilediği oyun disiplini ve temposuyla öne çıkan Samet Yalçın, transferin gözde isimlerinden biri haline geldi.



1. Lig'de hedefe oynayan takımların radarına giren Samet Yalçın için Çorum FK ile Amed SK'nin yarış halinde olduğu belirtiliyor. Kocaelispor yönetimi, başarılı futbolcu için 15 milyon TL bonservis bedeli belirledi. Ayrıca Sakaryaspor'un da oyuncuya ilgi gösterdiği öğrenildi.



Kulislerde, zirve hesapları yapan bazı kulüplerin futbolcu cephesiyle dolaylı temaslar kurduğu konuşulurken, şu ana kadar resmiyete dökülmüş bir girişim bulunmuyor. Samet Yalçın'ın kariyer planlaması konusunda net bir karar vermediği ve tüm seçenekleri değerlendirdiği ifade ediliyor.

Olası bir ayrılığa karşı yönetim 15 milyon TL'lik bedeli masaya koyarken, teknik direktör Selçuk İnan mevcut kadro yapısının korunmasından yana. İnan'ın, yerli rotasyonda önemli bir rol üstlenen Samet Yalçın'ın takımda kalmasını istediği belirtiliyor.Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin, transfer dosyasının seyrini belirlemesi bekleniyor. (Özgür Kocaeli)