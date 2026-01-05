05 Ocak
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Olympiakos

EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, 6 Ocak Salı günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.

05 Ocak 2026 11:19
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Olympiakos
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, 6 Ocak Salı günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport'tan yayınlanacak.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 18 maçta 12 galibiyet elde ederken, 6 kez de mağlubiyet yaşadı.

Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 3. sırada bulunuyor.

Ligde 18 maçta 11 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Yunan ekibi ise, 7. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki son maçında Baskonia'yı 108-93 yenerken, Olympiakos da bir başka Yunan takımı Panathinaikos AKTOR'u 87-82 mağlup etti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
