EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, 6 Ocak Salı günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport'tan yayınlanacak.



Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 18 maçta 12 galibiyet elde ederken, 6 kez de mağlubiyet yaşadı.



Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 3. sırada bulunuyor.



Ligde 18 maçta 11 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Yunan ekibi ise, 7. sırada yer alıyor.



Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki son maçında Baskonia'yı 108-93 yenerken, Olympiakos da bir başka Yunan takımı Panathinaikos AKTOR'u 87-82 mağlup etti.



