06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
17:00
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Büyük maçların hocası: Okan Buruk

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üç ezeli rakibine karşı 26 maçın 16'sını kazandı, sadece 4 kez mağlup oldu.

06 Ocak 2026
Haber: Sabah, Fotoğraf: Galatasaray.org
Büyük maçların hocası: Okan Buruk
Galatasaray son 4 sezonda Okan Buruk yönetiminde ezeli rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Cimbom; F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon ile oynadığı son 26 maçın 16'sını kazanırken, 6 beraberlik ve sadece 4 yenilgi gördü. Büyük maçların %61'ini kazanan Okan Buruk, bu süreçte başarısını 3 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa ile taçlandırdı. Buruk, cumartesi akşamı G.Saray'ın başında 6. kupasını kaldırmaya çalışacak. Buruk maçın ardından ise kupa mesajı verdi: "Bizim için kupayı almak her zaman en büyük hedeftir. Finalde rakip kim olursa olsun hedefimiz belli."

G.ANTEP'TE YİNE KÜKREDİ

Okan Buruk yönetiminde Gaziantep FK'yı geçen 3 sezonda deplasmanda hep mağlup eden sarı-kırmızılı takım, yine Gaziantep Stadı'nda Türkiye Kupası finali ve Süper Kupa maçlarında Trabzonspor'u da devirmeyi başardı.


50 YIL SONRA RÖVANŞI ALDI

İki takım, eski adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1975-76'da bir kez karşılaşırken 2-1 ile gülen Trabzonspor olmuştu. Aslan 50 yıl sonra G.Antep'te rövanşı aldı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
