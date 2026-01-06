Charlotte Hornets, Brandon Miller'ın 28 sayıyla yıldızlaştığı maçta NBA lideri Oklahoma City Thunder'ı deplasmanda 124-97 mağlup ederek sürpriz bir galibiyete imza attı.Bu sonuç, Thunder'ın bu sezon evinde aldığı en farklı yenilgi olarak kayıtlara geçti.23 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlarken, Hornets bu galibiyetle birlikte son dört maçta aldığı üç yenilginin ardından moral buldu. Charlotte, Oklahoma City'yetattırırken, Thunder adına bu karşılaşma aynı zamanda sezonun en düşük skorla tamamlanan maçı oldu. Oklahoma City, bu maçla birlikte sezon boyunca ilk kez 100 sayı barajının altında kaldı.Thunder'ın yıldız ismikarşılaşmayı 21 sayıyla tamamladı ve üst üste en az 20 sayı attığı maç sayısını 108'e çıkararak NBA tarihindeki en uzun ikinci seriyi sürdürdü. Ancak yıldız guard, 21 şut denemesinin yalnızca 7'sinde isabet bulabildi. Normalde Thunder'ın maçları erken koparması nedeniyle sık sık dördüncü çeyreği kenarda geçiren Gilgeous-Alexander, bu kez dördüncü periyotta oyuna girmedi; bunun nedeni Thunder'ın farkı kapatamayacak kadar geriye düşmüş olmasıydı.Bu mağlubiyet Oklahoma City için üst üste ikinci yenilgi olurken, aynı zamanda sezonun ikinci iç saha mağlubiyeti olarak kayda geçti. Son NBA şampiyonu Thunder, sezona 24 galibiyet – 1 mağlubiyetlik etkileyici bir başlangıç yapmıştı ancak bu sonuçla birlikte derecesi 30-7'ye geriledi.Maça hızlı başlayan Hornets, ilk dakikalarda 21-9'luk bir üstünlük kurdu. Ancak Thunder, benchten gelen10 sayılık katkısıyla toparlandı ve ilk çeyrek sonunda skoru 33-33'te eşitlemeyi başardı.İkinci çeyrekte yeniden ivme kazanan Charlotte, devreye 67-50'lik skorla önde girdi.ilk yarıda 19 sayı üreterek maçın en etkili ismi oldu. Oklahoma City ise ilk yarıda serbest atış çizgisinde ciddi sorunlar yaşadı ve 15 serbest atışın yalnızca 8'ini sayıya çevirebildi. Ligin sayı krallığı yarışında ikinci sırada yer alan Gilgeous-Alexander, ilk iki çeyrekte 12 şutta yalnızca 3 isabet bularak 9 sayıda kaldı.Üçüncü çeyreğin bitimine saniyeler kala Miller'ın gönderdiği üçlük, farkı 99-71'e taşıdı ve bu andan itibaren maç tamamen Charlotte'un kontrolüne geçti. Son çeyrekte Thunder farkı kapatmakta zorlanırken, Hornets rahat bir galibiyet elde etti.Knicks 90–Bulls 101–Hawks 100–Suns 97––124 76ersWarriors 102–Jazz 117–