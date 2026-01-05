05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Muğlaspor'a sakat oyunculardan müjde geldi

Muğlaspor'un Antalya kampında sakatlıktan çıkan Mehmet Yiğit ve Çağrı Yiğit'in bireysel çalışmalara başlaması, ikinci yarı öncesi takıma moral verdi.

calendar 05 Ocak 2026 13:49 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 13:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'a sakat oyunculardan müjde geldi
2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdürürken, sakat oyuncularından gelen iyi haberle moral buldu.

Yeşil-beyazlılarda uzun süredir forma giyemeyen stoper Mehmet Yiğit ve forvet Çağrı Yiğit'in takımdan ayrı çalışmalara başladığı kaydedildi.

İki futbolcunun da salonda güç çalışması yaptığı ardından ise düz koşu gerçekleştirdiği ifade edildi. Mehmet ve Yiğit'in ikinci yarının başlarında tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
